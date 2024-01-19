Sakarya AK Parti Adayı Yusuf Alemdar'ın Tanıtım Törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan telefon bağlantısı! "31 Mart akşamında farklı bir günün gecesini yaşayacağız"

Alemdar'ı, Sakaryalılara emanet ettiğini belirten Erdoğan, "İnanıyorum ki 31 Mart akşamında Sakarya'da çok çok farklı bir günün gecesini yaşayacağız. Şu ana kadar yaptığı hizmetler sebebiyle Belediye Başkanımızı da yine en kalbi duygularla tebrik ediyor ve selamlıyorum." dedi.

Sakarya'nın kendi dünyalarında farklı bir yerinin olduğunu dile getiren Erdoğan, "Malum, 'Sakarya; saf çocuğu masum Anadolu'nun, divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun.' Bu nidalar içerisinde bugüne kadar geldik, yürüdük. 31 Mart'ta çok daha farklı bir yürüyüşü Sakarya'da gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu.