PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

"İstanbul'umuzu sporun başkenti yapacağız" | İBB Başkan adayı Murat Kurum Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile bir araya geldi

AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, 31 Mart seçimleri kapsamında kolları ilk günden sıvadı. "İstanbul'umuzu sporun başkenti yapacağız" diyen Kurum, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile bir araya geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla spora ve İstanbul’a verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Ocak 2024, 23:13 Güncelleme 19 Ocak 2024, 23:13
İstanbul’umuzu sporun başkenti yapacağız | İBB Başkan adayı Murat Kurum Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yeniden İstanbul" diyerek 'İstanbul'un Muradı' olarak açıkladığı İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Murat Kurum, bu kadim şehirde 5 yıldır çözülemeyen sorunlar için ilk günden bu yana kollarını sıvadı.

Murat Kurum, seçim çalışmaları kapsamında futbol kulüplerini de ziyaret ederek, İstanbul için sporun değerli olduğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile bir araya geldi.

"İSTANBUL'UMUZU SPORUN BAŞKENTİ YAPACAĞIZ"
Murat Kurum sosyal medya hesabından, "Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ile sporu, sporcuları, Trabzonspor'u konuştuk. Her daim kulüplerimizin yanında olacağız. İstanbul'umuzu tüm renkleriyle sporun başkenti yapacağız. Trabzonspor Kulübü'ne destekleri için teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.


Trabzonspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise Ertuğrul Doğan'ın şu ifadelere yer verdiği kaydedildi:
"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Murat Kurum'u ağırladık. Nezaketleri için teşekkür ediyorum. Çıktığı yolda başarılar diliyorum. Spora verdiği önem, sporcular için çizdiği vizyon gençlerimiz için umut olacaktırzyon gençlerimiz için umut olacaktır" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

SON DAKİKA