"İstanbul'umuzu sporun başkenti yapacağız" | İBB Başkan adayı Murat Kurum Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yeniden İstanbul" diyerek 'İstanbul'un Muradı' olarak açıkladığı İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Murat Kurum , bu kadim şehirde 5 yıldır çözülemeyen sorunlar için ilk günden bu yana kollarını sıvadı.

Murat Kurum , seçim çalışmaları kapsamında futbol kulüplerini de ziyaret ederek, İstanbul için sporun değerli olduğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile bir araya geldi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ile sporu, sporcuları, Trabzonspor'u konuştuk. Her daim kulüplerimizin yanında olacağız. İstanbul'umuzu tüm renkleriyle sporun başkenti yapacağız.

Trabzonspor Kulübü'ne destekleri için teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/18kP8HULgL — Murat KURUM (@murat_kurum) January 19, 2024

"İSTANBUL'UMUZU SPORUN BAŞKENTİ YAPACAĞIZ"

Murat Kurum sosyal medya hesabından, "Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ile sporu, sporcuları, Trabzonspor'u konuştuk. Her daim kulüplerimizin yanında olacağız. İstanbul'umuzu tüm renkleriyle sporun başkenti yapacağız. Trabzonspor Kulübü'ne destekleri için teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.



Trabzonspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise Ertuğrul Doğan'ın şu ifadelere yer verdiği kaydedildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Murat Kurum'u ağırladık. Nezaketleri için teşekkür ediyorum. Çıktığı yolda başarılar diliyorum. Spora verdiği önem, sporcular için çizdiği vizyon gençlerimiz için umut olacaktırzyon gençlerimiz için umut olacaktır" dedi.