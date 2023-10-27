Konut sorununu çözecek proje! GYODER Başkanı Kalyoncu ’sona geldik’ diyerek duyurdu

"ORTAK İŞ YAPMA KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRMELİYİZ"

İnşaatı kimin yapacağına arsa sahibinin karar verdiğini anlatan Kalyoncu, "Teknik müşavir tutabilir, ihaleye çıkabilir. GYODER'in konsorsiyum kurması, güçbirliği yapması ve birlik olarak bunu yapması da mümkün. Ortak iş yapma kültürünü geliştirmeliyiz. Bu birçok şeyin önünü açar" dedi. Kiralama modelinin İstanbul'daki 350 bin rezerv konut projesi ile de uyumlu olduğunu ifade eden Kalyoncu, "Bu iki modelin birleşebileceğini düşünüyoruz. Yenilikçi modellerle birleşen kat karşılığı modeli olabilir" dedi.

Yeni Konut Modeli'nin Orta Vadeli Program (OVP) ile tamamen uyumlu olduğunu da belirten Kalyoncu, "OVP konut politikalarında ne diyor? Devlet borçlanmasın, enflasyonu düşürücü etkisi olsun, erişilebilir olsun, dış kaynak girişine uygun olsun. Bizim modelimizde 4'ü de var. Hedefimiz kamuya yük olmak değil kamudan yük almak" diye konuştu. Kalyoncu, Yeni Konut Modeli ile ilk etapta sorunun en derin şekilde yaşandığı İstanbul'da konut stoğunun yüzde 10'unu hedeflediklerini de dile getirdi.