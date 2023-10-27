Konut sorununu çözecek proje! GYODER Başkanı Kalyoncu ’sona geldik’ diyerek duyurdu

"ORTAK İŞ YAPMA KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRMELİYİZ"
İnşaatı kimin yapacağına arsa sahibinin karar verdiğini anlatan Kalyoncu, "Teknik müşavir tutabilir, ihaleye çıkabilir. GYODER'in konsorsiyum kurması, güçbirliği yapması ve birlik olarak bunu yapması da mümkün. Ortak iş yapma kültürünü geliştirmeliyiz. Bu birçok şeyin önünü açar" dedi. Kiralama modelinin İstanbul'daki 350 bin rezerv konut projesi ile de uyumlu olduğunu ifade eden Kalyoncu, "Bu iki modelin birleşebileceğini düşünüyoruz. Yenilikçi modellerle birleşen kat karşılığı modeli olabilir" dedi.
Yeni Konut Modeli'nin Orta Vadeli Program (OVP) ile tamamen uyumlu olduğunu da belirten Kalyoncu, "OVP konut politikalarında ne diyor? Devlet borçlanmasın, enflasyonu düşürücü etkisi olsun, erişilebilir olsun, dış kaynak girişine uygun olsun. Bizim modelimizde 4'ü de var. Hedefimiz kamuya yük olmak değil kamudan yük almak" diye konuştu. Kalyoncu, Yeni Konut Modeli ile ilk etapta sorunun en derin şekilde yaşandığı İstanbul'da konut stoğunun yüzde 10'unu hedeflediklerini de dile getirdi.
TEK YOL KENTSEL DÖNÜŞÜM
Zirvenin ilk gününe katılan AK Parti İstanbul Milletvekili, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Murat Kurum da kentsel dönüşümün depremle mücadelenin tek yolu olduğunu belirtti. Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 2012 yılında; 'bedeli ne olursa olsun kentsel dönüşüm yapacağız' dediği tarihten bu yana 2 milyon 200 binden fazla konutun dönüşümü tamamlandı. 81 ilimizin tamamında, tam 922 ilçede 400 binden fazla konutun yeniden yapımı sürüyor" diye anlattı. Deprem sonrası süreçte GYODER'in desteğine değinen Kurum, Mehmet Kalyoncu başkanlığındaki GYODER ve çatısı altında gönüllü olan ekibine teşekkür etti.
AKILLI ŞEHİRLER ENKAZ ALTINDA KALDI
GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, zirvenin açılışını, 8 ay önce tüm ülkemizi yasa boğan ve derinden etkileyen deprem felaketine dikkat çekmek için hazırladıkları Umut Çizgisi belgeseli ile yaptıklarını belirterek, şunları söyledi: "Geçen yılki zirvemizin mottosunda 'Rota Yeniden Oluşturuluyor' demiştik bu yıl, rota bizi depremle birlikte vicdanımıza getirdi! Bu yıl zirvemizin ana temasına 'Şehrini Vicdanla Tamamla' dedik. Deprem, bizlere 'vicdandan mahrum kalan aklın', enkaz altında kaldığını gösterdi! Akıllı şehirler kavramı da bu depremlerde enkaz altında kaldı. 'Şehrini Vicdanla Tamamla', derken; sadece binaların, yolların veya altyapının inşasını kastetmiyoruz. Bu ifade ile şehri yaşayan insana odaklanıyoruz, şehirde yaşam mücadelesi veren, şehirle kavga eden, savaşan, insanı yok eden anlayışa karşı çıkıyoruz. Şehirler, sadece binalardan ibaret değildir. Bize akıllı değil vicdanlı şehirler lazım!"
YEŞİL DÖNÜŞÜMÜ BAŞLATMALIYIZ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu dünyanın iklim değişikliği ve şehircilikle ilgili çok büyük bir risk altında olduğunu belirterek, "Her alanda yeşil dönüşümü başlatmalıyız. Aksi taktirde bu tahribatlarla karşı karşıya kalırız" dedi. Tuzcuoğlu, kentsel dönüşümle ilgili yeni düzenlemeleri içeren tasarının sunulduğunu, komisyonda da kabul gördüğünü ifade ederek, "Artık yüzde 50'nin üzerinde anlaşmayla kentsel dönüşüm başlayabilecek. Ruhsatlandırma yüzde 50 kabulu ile gerçekleşebilecek" dedi.
AFETLERDEN DERS ÇIKARMAK
Zirvenin ikinci gününde moderatörlüğünü GYODER Başkan Yardımcısı Cem Yılmaz'ın yaptığı 'Afet Sonrası Yeniden Yapılanma; Sosyal, Ekonomik, Fiziksel' başlıklı panelde Çinici Mimarlık Kurucu Can Çinici, DB Architects Kurucusu Bünyamin Derman ve Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç yer aldı. Afetlerden Ders Çıkarmak: Kalabalıkları Sürdürülebilir Kılmak' başlıklı söyleşide ise İTÜ'den Jeolog Prof. Dr. Cenk Yaltırak yer aldı. Zirve, bu yıl ikinci kez GYODER GYO Komitesi'nin katkılarıyla verilen GYO Ödülleri'ne de ev sahipliği yaptı. Akfen GYO, Akmerkez GYO, Sinpaş GYO, Torunlar GYO ve Ziraat GYO değişik kategorilerde ödüle layık görüldü.