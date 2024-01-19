Türkiye’nin başarılı hava operasyonları terör örgütünü korkuttu! PKK ABD himayesinde çıkardığı petrolü tankerlerle kaçırıyor

Türkiye 'nin Suriye 'nin kuzeyinde terör örgütünün enerji noktalarına yaptığı operasyonlar devam ediyor. ABD 'nin himayesinde Suriye'nin Kamışlı kentindeki terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolünde çıkarılan petrol, tankerlerle götürülürken Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Kamışlı kenti doğusunda bulunan Rımeylan ve Kahtaniye petrol sahalarından tankerlere doldurulan petrol, TIR'lara yüklenerek kaçırılıyor.





Tankerlerin dikkat çekmemesi için konvoy halinde değil 2 veya 3 tanker ile birlikte 5 ile 10 dakika aralıklarla hareket ettikleri gözlendi.