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CHP'li İBB'nin hukuksuzluğuna son! Murat Kurum'dan İstanbullu gençlere 'ulaşımda %40 indirim' sözü: 1 Nisan'da uygulayacağız

CHP'li Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nin 'Gençlere ulaşımda %40 indirim' kararını kasıtlı bir şekilde uygulamayarak hukuksuzluğa imza atıyor. İmamoğlu'nun göreve geldiği 2019'dan bu yana %40 daha fazla ödeme yapan gençlerin durumu Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum'a soruldu. Kurum, "Gençlerimiz bu şehrin bir parçası. Biz, verilen sözleri tutmak zorundayız. Bizde verilen söz namustur. Toplu ulaşımda alınan yüzde 40'lık indirim kararını 1 Nisan'da uygulayacağız" diyerek gençlere müjdeyi verdi. Öte yandan kurum İstanbul'daki ulaşım sorununu çözeceklerini işaret etti.

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Giriş Tarihi 19 Ocak 2024, 12:20 Güncelleme 19 Ocak 2024, 12:36
CHP’li İBB’nin hukuksuzluğuna son! Murat Kurum’dan İstanbullu gençlere ’ulaşımda %40 indirim’ sözü: 1 Nisan’da uygulayacağız

CHP'li Ekrem İmamoğlu, kendi yandaşlarına 5 yılda 5 milyar TL'lik ihale kıyağı çekerken gençlere vaat olarak sunduğu %40'lık indirimi göreve geldiğinden beri uygulamadı.

İndirim bir kenarda dursun 5 yılda tam 5 katı zam yapıldı.

'İndirim' dedi 5 yılda 5 katı zam yaptı

"GENÇLERE ULAŞIM %40 İNDİRİMLİ OLACAK" VAADİ FOS ÇIKTI
İmamoğlu 2019'da katıldığı bir yayında 18-25 yaş arası gençlerin indirimli kart kullanacağını belirtmiş, "Okul okumamış, mesleği yok, çalışmıyor; kaç kişi, 350 bin genç, 18-25 yaş arası. Bu gençlerimize özellikle indirimli kart vereceğiz, öğrenci dışında. Bu kartımız %40 indirimli olacak, neden biliyor musunuz; bu genci hayata katacağız" demişti.



Daha önce de "Ekmek, su, süt ücretsiz olacak" diyen ancak ekmek ve suya zam üstüne zam yapan, İSPARK'ı ücretsiz yapacağına iddia edip 5 yılda artış üstüne artış yapan İmamoğlu'nun "Gençler için ulaşım %40 indirimli olacak" sözünü tutmaması elbette şaşırtmadı.



AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, "İETT'yi talan ettiler, gençlere yalan söylediler" diyerek indirim vaadiyle yola çıkan İmamoğlu'nun İBB Meclisi'nin aldığı '%40 indirim' kararına uymayarak imza attığı hukuksuzluğu dile getirdi.



KURUM'DAN GENÇLERE MÜJDE VAR: "1 NİSAN'DA UYGULAYACAĞIZ"
Tüm bu yaşananların gölgesinde Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Beyoğlu Gençlik Merkezi'nde mevcut CHP yönetiminin Meclis'te alınan karara rağmen ulaşım konusunda uygulamadığı yüzde 40 indirime ilişkin konuştu.

Kurum, "Gençlerimiz bu şehrin bir parçası. Biz, verilen sözleri tutmak zorundayız. Bizde verilen söz namustur. Toplu ulaşımda alınan yüzde 40'lık indirim kararını 1 Nisan'da uygulayacağız" ifadelerini kullandı.



ULAŞIM SORUNUNA DİKKAT ÇEKTİ: VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTMAK İÇİN GELİYORUZ
İstanbul'un ulaşım sorununa dikkat çeken Kurum, "İstanbul'da yaşayan bir vatandaşımız ömründen üç buçuk yıl kaybediyor. Üç buçuk yılı trafikte bekleyerek geçiriyor. Biz İstanbul'a verdiğimiz sözleri tutmak için gelmek istiyoruz. Bunu, geleceğe güvenen gençliğimizle birlikte yapabiliriz" dedi.

Ziyareti sırasında gençlerle bir araya gelip onların sorunlarını dinleyen Kurum gençlerden İstanbul için kendisine yol arkadaşı olmalarını istedi.



GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ, HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ
Öte yandan etkinliğe katılan bir genç kızın daveti üzerine Kurum, form doldurup Yeşilay'a üye oldu.

Murat Kurum, gençlerin çaldığı enstrüman eşliğinde Yemen ve Çanakkale türküsüne eşlik etti. Ardından şehitleri yad eden Kurum, gençlerle beraber 'Fatiha' suresini okudu.




İstiklal Caddesi'ndeki Narmanlı Han'ı da ziyaret eden Kurum, han içerisinde bulunan kafelerde vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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