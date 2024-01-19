CHP’li İBB’nin hukuksuzluğuna son! Murat Kurum’dan İstanbullu gençlere ’ulaşımda %40 indirim’ sözü: 1 Nisan’da uygulayacağız





ULAŞIM SORUNUNA DİKKAT ÇEKTİ: VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTMAK İÇİN GELİYORUZ

İstanbul'un ulaşım sorununa dikkat çeken Kurum, "İstanbul'da yaşayan bir vatandaşımız ömründen üç buçuk yıl kaybediyor. Üç buçuk yılı trafikte bekleyerek geçiriyor. Biz İstanbul'a verdiğimiz sözleri tutmak için gelmek istiyoruz. Bunu, geleceğe güvenen gençliğimizle birlikte yapabiliriz" dedi.

Ziyareti sırasında gençlerle bir araya gelip onların sorunlarını dinleyen Kurum gençlerden İstanbul için kendisine yol arkadaşı olmalarını istedi.