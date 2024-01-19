CHP’li İBB’nin hukuksuzluğuna son! Murat Kurum’dan İstanbullu gençlere ’ulaşımda %40 indirim’ sözü: 1 Nisan’da uygulayacağız

CHP'li Ekrem İmamoğlu, kendi yandaşlarına 5 yılda 5 milyar TL'lik ihale kıyağı çekerken gençlere vaat olarak sunduğu %40'lık indirimi göreve geldiğinden beri uygulamadı.
İndirim bir kenarda dursun 5 yılda tam 5 katı zam yapıldı.
"GENÇLERE ULAŞIM %40 İNDİRİMLİ OLACAK" VAADİ FOS ÇIKTI
İmamoğlu 2019'da katıldığı bir yayında 18-25 yaş arası gençlerin indirimli kart kullanacağını belirtmiş, "Okul okumamış, mesleği yok, çalışmıyor; kaç kişi, 350 bin genç, 18-25 yaş arası. Bu gençlerimize özellikle indirimli kart vereceğiz, öğrenci dışında. Bu kartımız %40 indirimli olacak, neden biliyor musunuz; bu genci hayata katacağız" demişti.
Daha önce de "Ekmek, su, süt ücretsiz olacak" diyen ancak ekmek ve suya zam üstüne zam yapan, İSPARK'ı ücretsiz yapacağına iddia edip 5 yılda artış üstüne artış yapan İmamoğlu'nun "Gençler için ulaşım %40 indirimli olacak" sözünü tutmaması elbette şaşırtmadı.
AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, "İETT'yi talan ettiler, gençlere yalan söylediler" diyerek indirim vaadiyle yola çıkan İmamoğlu'nun İBB Meclisi'nin aldığı '%40 indirim' kararına uymayarak imza attığı hukuksuzluğu dile getirdi.
KURUM'DAN GENÇLERE MÜJDE VAR: "1 NİSAN'DA UYGULAYACAĞIZ"
Tüm bu yaşananların gölgesinde Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Beyoğlu Gençlik Merkezi'nde mevcut CHP yönetiminin Meclis'te alınan karara rağmen ulaşım konusunda uygulamadığı yüzde 40 indirime ilişkin konuştu.
Kurum, "Gençlerimiz bu şehrin bir parçası. Biz, verilen sözleri tutmak zorundayız. Bizde verilen söz namustur. Toplu ulaşımda alınan yüzde 40'lık indirim kararını 1 Nisan'da uygulayacağız" ifadelerini kullandı.