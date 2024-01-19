31 Mart değişim zamanı: İşte Başkan Erdoğan’ın rüya takımı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya Turgut Altınok'un, İzmir'de Hamza Dağ'ın aday yapıldığını duyurdu. 17'si büyükşehir 48 ilin adayını açıklayıp şöyle konuştu:
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya Turgut Altınok'un, İzmir'de Hamza Dağ'ın aday yapıldığını duyurdu. 17'si büyükşehir 48 ilin adayını açıklayıp şöyle konuştu:
"CHP emperyalistlerin koçbaşlığına soyundu. Bölücülerin güdümündeki partinin kontrolünde. Teröriste terörist diyemiyorlar, milleti aldatamazlar.
31 Mart'ta muhalefetin elindeki belediyeleri gerçek belediyecilikle tanıştıracağız. Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz. Zafer bizim olacak."
MEYDAN OKUYORUM İŞTE ADAYLAR
Başkan Erdoğan, Ankara Ticaret Odası Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda partisinin belediye başkan adaylarını açıkladı. Aralarında Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının da oduğu 17'si büyük şehir olmak üzere 48 il için gösterilen adayları, tek tek tanıttı: İşte tarih yazacak olan rüya takımı:
- Ankara BB Adayı: Turgut Altınok
- Adana BB Başkan Adayı: Fatih Mehmet Kocaispir
- Adıyaman Adayı: Adayı Ziya Polat
- A. Karahisar Adayı: Hüseyin Ceylan Uluçay
- Ağrı Adayı: Mehmet Salih Aydın
- Aksaray Adayı: Enver Dinçer
- Amasya Adayı: Mehmet Uyanık
- Antalya BB Adayı: Hakan Tütüncü
- Ardahan Adayı: Yunus Baydar
- Batman Adayı: Adil Sebati Ceylan
- Bayburt Adayı: Mete Memiş
- Bilecik Adayı: Mustafa Yaman
- Bolu Adayı: Muhammed Emin Demirkol
- Burdur Adayı: Mehmet Şimşek
- Çorum Adayı: Halil İbrahim Aşgın
- Diyarbakır BB Adayı: Halis Bilden
- G.Antep BB Adayı: Fatma Şahin
- Gümüşhane Adayı: Ercan Çimen
- Hakkari Adayı: İsmet Ölmez
- Hatay BB Adayı: Mehmet Öntürk
- Iğdır Adayı: Ülkü Öcal
- İzmir BB Adayı: Hamza Dağ
- K.Maraş BB Adayı: Fırat Görgel
- Karabük Adayı: Özkan Çetinkaya
- Karaman Adayı: Mevlüt Akgün
- Kayseri BB Adayı: Memduh Büyükkılıç
- Kırıkkale Adayı: Mehmet Saygılı
- Kırşehir Adayı: Osman Arslan
- Kilis Adayı: Reşit Polat
- Konya BB Adayı: Uğur İbrahim Altay
- Kütahya Adayı: Kamil Saraçoğlu
- Malatya BB Adayı: Sami Er
- Mardin BB Adayı: Abdullah Erin
- Muş Adayı: Feyat Asya
- Nevşehir Adayı: Mehmet Savran
- Niğde Adayı: Emrah Özdemir
- Sakarya BB Adayı: Yusuf Alemdar
- Siirt Adayı: Ekrem Olğaç
- Sivas Adayı: Hilmi Bilgin
- Ş.Urfa BB Adayı: Zeynel Abidin Beyazgül
- Şırnak Adayı: Mehmet Yarka
- Tekirdağ BB Adayı: Cüneyt Yüksel
- Trabzon BB Adayı: Ahmet Metin Genç
- Tunceli Adayı: Erkan Eroğlu
- Uşak Adayı: Mehmet Çakın
- Van BB Adayı: Abdulahat Arvas
- Yozgat Adayı: Celal Köse
- Zonguldak Adayı: Ömer Selim Alan
ABD'de yayınlanan Foreign Affairs dergisi, Türkiye değerlendirmesi yaptı. "Dünyada yeni dinamikleri değerlendirmek için Çin ve Rusya'yı bırakın, Türkiye'ye bakın. Ezberleri bozuyor. Güçlü ve popüler bir lider tarafından yönetiliyor. En yüksek düzeyde taleplerde bulunulduğunda bile rutin olarak ABD'ye meydan okuyor" ifadesini kullandı.
National Interest "Türkiye, Ortadoğu'da daha bağımsız ve iddialı bir aktöre dönüşüyor, çoklu güç kutuplarının orta güç davranışları üzerindeki etkisini gösteriyor" ifadesini kullandı. Türkiye'nin Ortadoğu, Kafkasya, Asya, Afrika faaliyetlerine, Ukrayna-Rusya ve Gazze konusundaki rolüne de vurgu yapıldı.