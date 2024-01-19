31 Mart değişim zamanı: İşte Başkan Erdoğan’ın rüya takımı...





ABD'de yayınlanan Foreign Affairs dergisi, Türkiye değerlendirmesi yaptı. "Dünyada yeni dinamikleri değerlendirmek için Çin ve Rusya'yı bırakın, Türkiye'ye bakın. Ezberleri bozuyor. Güçlü ve popüler bir lider tarafından yönetiliyor. En yüksek düzeyde taleplerde bulunulduğunda bile rutin olarak ABD'ye meydan okuyor" ifadesini kullandı.

National Interest "Türkiye, Ortadoğu'da daha bağımsız ve iddialı bir aktöre dönüşüyor, çoklu güç kutuplarının orta güç davranışları üzerindeki etkisini gösteriyor" ifadesini kullandı. Türkiye'nin Ortadoğu, Kafkasya, Asya, Afrika faaliyetlerine, Ukrayna-Rusya ve Gazze konusundaki rolüne de vurgu yapıldı.