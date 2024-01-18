Son dakika: MSB duyurdu: Pençe-Kilit harekatında 768 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), yurt içi ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye 'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 114 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Saldırı sonrası Irak ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan terör hedeflerine yönelik hava harekatları düzenlendiğini belirten Aktürk, "İçinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, tünel, mühimmat/malzeme deposu, barınak, ikmal malzemeleri, doğal gaz üretim ve petrol tesisleri ile gelir elde etmek için kullanılan tesislerden oluşan 114 hedef başarıyla imha edilmiştir." ifadesini kullandı.

Tuğamiral Aktürk, şehitlerin kanını yerde bırakmayan Mehmetçik'in çatışmalar, ateş destek vasıtaları ve hava harekatlarıyla bölgede 81 teröristi etkisiz hale getirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Pençe-Kilit Harekatı'nda bugüne kadar 768 terörist etkisiz hale getirilmiş, değişik çaplarda 1887 silah ve 794 bin 661 mühimmat ele geçirilmiş, 2 bin 588 mayın/el yapımı patlayıcı tespit ve imha edilmiş, 850 mağara/sığınak kullanılamaz hale getirilmiştir. Böylece Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil 114'ü son bir haftada olmak üzere 1 Ocak 2023'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 396'ya ulaşmıştır."

SURİYE

Suriye'de, harekat alanlarında oluşturulan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırı girişimlerinin devam ettiğini dile getiren Aktürk, şöyle konuştu:

"Son bir haftada 27 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, anında ve misliyle verilen karşılıkla 41 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece 1 Ocak 2023'ten itibaren gerçekleştirilen taciz ve saldırı sayısı 560'a, etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 1605'e ulaşmıştır."

Tuğamiral Aktürk, 20 Ocak 2018'de Türkiye'nin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu parçalamak, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerini etkisiz hale getirerek bölge halkını teröristlerin zulmünden kurtarmak ve hudutların güvenliğini sağlamak için Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit verilen 72 Mehmetçik anısına 72 savaş uçağının hava taarruzuyla başlayan Zeytin Dalı Harekatı'nın 6'ncı yıl dönümünde canları pahasına mücadele eden aziz şehitleri rahmet ve minnetle andığını, kahraman gazilere saygı ve şükranlarını sunduğunu söyledi.