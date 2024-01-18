SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok oldu!

Başkente Turgut Altınok... Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda Cumhur İttifakının Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'nın Turgut Altınok olduğunu açıkladı. Turgut Altınok kimdir? İşte özgeçmişi...

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Ocak 2024, 16:01 Güncelleme 18 Ocak 2024, 17:27
Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok oldu!

Türkiye 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek yerel seçimlere giderken partiler adaylarını açıklıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN ANKARA ADAYI TURGUT ALTINOK
Başkan Erdoğan törende seçimlere yönelik önemli mesajlar verirken Cumhur İttifakı'nın 48 ilde yarışacak adaylarını açıkladı.

AK Partinin 31 Mart 2023 yerel seçimler için belediye başkan adayları kimler? Ankara, İzmir, Sakarya, Mardin, Muş, Kahramanmaraş, Malatya, Konya, Hatay...AK Partinin 31 Mart 2023 yerel seçimler için belediye başkan adayları kimler? Ankara, İzmir, Sakarya, Mardin, Muş, Kahramanmaraş, Malatya, Konya, Hatay...

Erdoğan Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayının mevcut Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok olduğunu söyledi.

ALTINOK'TAN İLK AÇIKLAMA
Altınok adaylığı sonrası ilk açıklamalarını A Haber'e yaptı. Altınok, "Başkentimizi nice eserlerle donatacağız." dedi.

▶️ AK PARTİ ANKARA Belediye Başkan Adayı TURGUT ALTINOK oldu 💡

Altınok şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, il ittifakımıza, MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'e BBP Başkanı Mustafa Destici Bey'e teşekkür ediyorum. Ankaralıların aday olmamızla ilgili ciddi bir talep oldu. Herkesin hizmetkarı olacağız.

ANKARA'YI ESERLERLE DONATACAĞIZ
Vatandaşımızın vereceği karara saygı göstereceğiz. Ankara'yı eserlerle hizmetlerle öreceğiz. Bu hizmetlerimizi yakında açıklayacağız. İkinci yüzyılda başkentimizi nice hizmetlerle donatacağız. Ankara çok şey kazanacak.

VERDİĞİMİZ HER SÖZÜ YAPACAĞIZ
Verdiğimiz her sözü yapacağız, vermediğimiz vaatlerimiz de olacak. 21. Yüzyılın dünya başkenti yapacağımız projelerimizi yakında kamuoyuyla paylaşacağız."

TURGUT ALTINOK KİMDİR?
Peki Turgut Altınok kimdir? Yakından tanıyalım...
Turgut Altınok, 1962 yılında Ankara'nın Balâ ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Keçiören Fevzi Atlıoğlu İlkokulunda, ortaöğrenimini Keçiören Kalaba Lisesinde tamamladı.

Yükseköğrenimini uluslararası hukuk alanında yapan Altınok, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesi için yürüttüğü çalışmalardan dolayı Azerbaycan Uluslararası Vektör İlim Merkezi ve Kazakistan Abay Devlet Üniversitesi`nden "Profesör" payesi aldı.

ÜLKÜ OCAKLARI GEÇMİŞİ
Siyasi hayatı Ülkü Ocaklarında başladı. 22 yaşındayken Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) Keçiören İlçe Başkanlığı görevini üstlenen Altınok, 24 yaşında MÇP Ankara İl Başkanlığı ve Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği yaptı. 12 Eylül Darbesi'nden sonra 27 yaşında, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı oldu.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1994 yerel seçimlerinde MHP'den, 1999 yerel seçimlerinde ise Fazilet Partisi'nden Keçiören Belediye Başkanı seçildi. Altınok, kuruluş aşamasında yer aldığı AK Parti'den 2004 yerel seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanı seçilirken, 31 Mart 2019'da yapılan son yerel seçimlerde yeniden Keçiören Belediye Başkanlığı görevini üstlendi.

KEÇİÖREN'E DAMGA VURDU
Turgut Altınok'un belediye başkanlığı dönemlerinde turizm merkezi haline gelen Keçiören, Kültür ve Turizm Bakanlığının yayın kataloğunda "Gezilecek Yerler" başlığı altında yer aldı.

Özellikle pazar uygulamaları, üniversitelerde araştırma ve tez konusu oldu. Kentsel dönüşüm projeleri ve üstyapı çalışmaları 6'da 5'i gecekondu olan Keçiören'i yıldız bir ilçe haline getirdi.

Altınok'un Keçiören'e kazandırdığı sayısız eser ve hizmet bulunmaktadır.

Atatürk Cumhuriyet Kulesi ve Atatürk Ankara Milli Mücadele Müzesi başta olmak üzere Deniz Dünyası, Türkiye'nin ilk şehir merkezli teleferiği, Ankara Evi, Türk Büyükleri Anıtı, Orhun Yazıtları Anıtı, Estergon Türk Kültür Merkezi, Keçiören Saat Kulesi, Keçiören Doğal Yaşam Parkı, Kösrelik Göleti Mesire Alanı, Lavanta ve Gül Bahçesi Çekim Platosu, çeşmeler, sebiller, şelaleler, yürüyüş yolları, gül bahçeleri, örnek ve modern pazar yerleri, eğitim merkezleri, kütüphaneler, kreşler, 600'e yakın park-bahçe ve spor kompleksini Başkentlilerin kullanımına sundu. İhtiyaç sahiplerine destek programları, sosyal sorumluluk projeleri, kültür sanat projeleri, sokak hayvanlarının rehabilitesi için kurulan bakım merkezi, teknoloji merkezi ve buz pateni pisti ile şehre yeni bir vizyon kazandırdı.

Turgut Altınok, evli ve dört çocuk babasıdır.

AK Partinin İBB adayı Murat Kurum oldu! Uzmanlık alanı kentsel dönüşüm: İstanbula güvenli sağlıklı ve modern yaşam alanları kazandırdıAK Partinin İBB adayı Murat Kurum oldu! Uzmanlık alanı kentsel dönüşüm: İstanbula güvenli sağlıklı ve modern yaşam alanları kazandırdı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok oldu!
CHP Kandil’le ’DEM’ tuttu! Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e çok sert tepki: Atatürk’ün kurduğu partinin tabutuna son çiviyi çaktı
Gaziantep BŞB
SON DAKİKA