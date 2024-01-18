Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Pakistan ve İran Dışişleri bakanları ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bölgedeki gelişmelere ilişkin telefonda konuştu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Pakistanlı ve İranlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü.

Görüşmede Fidan, bölgede yeni sorunlar yaşanmaması gerektiğine dikkati çekerek, her iki tarafa da itidal çağrısında bulundu.

Jilani ve Abdullahiyan da gerilimin tırmanmasını kendilerinin de istemediklerini ifade etti.

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile yaptığı basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Fidan, "Türkiye olarak Pakistan ile İran arasındaki gerilimin düşmesi için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz" dedi.



İran ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla görüştüğünü dile getiren Fidan, "Biz Türkiye olarak daha fazla sorunun büyümemesini ve bir an önce sakinliğin sağlanmasını tavsiye ettik" ifadelerini kullandı.