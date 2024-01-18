Mega kente mega projeler! İstanbullunun derdine derman olacak özel beyanname yolda! Lastik tabanlı tramvaydan, kentsel dönüşüme birçok önemli başlık var





METROBÜS HATTI YER ALTINA İNECEK

Mevcut metrobüs hattı yer altına alınacak. Bu güzergah boyunca yer altında raylı sistem inşa edilecek. Metrobüs hattının olduğu yer üstündeki bölüm ise araç trafiğine açılacak.



TRAMVAY SİSTEMİ KURULACAK

Şehrin ulaşım sorununu çözmek için bazı hatlara lastik tabanlı tramvay sistemi kurulacak. Bir anlamda modern, körüklü elektrikli otobüs-tramvaylar ulaşımı anlamına gelen projedeki araçların 3-4 vagonlu olması planlanıyor.





YERİNDE YENİ YAŞAM

Kentsel dönüşüm projeleri "Yerinde Yeniden Yaşam" başlığı altında toplanacak. Yerinde dönüşüm öncelik olacak.

Ancak bu mümkün olmuyorsa insanları mevcut yerlerinden başka bir yere götürmek için bazı teşvikler ve destekler gündeme gelecek.



Yerinde dönüşüm olmayan yerlerin ise yapılaşmaya kapatılarak yeşil alan, park planlanması üzerinde duruluyor.







AKILLI TRAFİK UYGULAMASININ YAYGINLAŞTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Beyannamede akıllı trafik uygulamasının yaygınlaştırılması ve daha etkin kullanılması da bulunuyor.



TAKSİ SORUNU ÇÖZÜLECEK

Taksi sorununun çözülmesi için projeler geliştiriliyor. Toplantılarda, tekelleşmenin önüne geçilmesi, bir kişinin sadece bir taksiye sahip olabilmesi, taşeron taksiciliğe son verilmesi, yani taksi kiminse o kişi tarafından kullanılması gibi alternatifler tartışıldı.