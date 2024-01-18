Ankaralı diken üstünde! CHP’li belediye raporu halktan gizledi! İçme suyunda büyük tehlike

JEOLOJİK YAPIYA BAĞLADILAR

Sabah'ta yer alan habere göre; olumsuz sonuçları Ankara'nın jeolojik yapısına bağlayan ASKİ şu açıklamada bulundu: "Ankara'nın jeolojik yapısı nedeniyle de, yeraltı suyunda arsenik, mangan, bor, sülfat vb. içme suyu kalitesini olumsuz etkileyen unsurlar bulunmaktadır. Bu durumlarda, ilgili mahalleye sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini için, Genel Müdürlüğümüzce Küçük Ölçekli Arıtma Tesisi kurulumu yapılarak içme suyu temini sağlanmaktadır. Bakanlık tarafından bildirilen kimyasal uygunsuzluklar ile ilgili olarak ise ASKİ hizmet alanı içerisinde bulunan 867 mahallenin (köy) 434 tanesinin içme suyu temini, yüzeysel kaynak yetersizliği nedeniyle yeraltı suyundan sağlanmaktadır. 2023 yılında, bakanlığa bildirilen plan çerçevesinde 40 mahallede, gerek içme suyu yetersizliği gerekse de içme suyu kalitesi sorununun giderilmesi için 16 adet arıtma tesisi kurulumu planlanmış, gelinen noktada arıtma tesislerinden 10 tanesi kurulmuş, 18 mahallenin içme suyunun arıtılması için işlemler tamamlanmış, 6 adet arıtma tesisinin kuruluşu çalışmaları ise devam etmektedir.

'24 SAATTE 2 SAAT SU AKIYOR'

Polatlı Karahamzalı Köyü Muhtarı Mustafa Ercan: Gündüz tamamen su yok. Köyde 24 saat içinde 2-3 saat su veriliyor. Zaten bu suyu da sağlıksız olduğu için içmiyoruz. 'Sağlıksız su yetmiyor, 63'lük boru takalım' dedim, Mansur Yavaş 'Tamam' dedi. Öylece kaldı ve yaptıramadım. Ben 4 kez başvurdum onay çıktı, yine şebeke suyu yok. İnsan gibi yaşamak istiyoruz. Yazın da tankerde su ısınıyor ve hayvanlar hastalanıyor. Kanalizasyon yok, altyapı yok ve sinekten dışarı çıkamıyorsun.

'HAZIR SU ALIYORUZ'

Polatlı Hasan Basri Köyü Muhtarı Davut Yavaş: "Polatlı'nın içme suyu sorununu çözdük" diye Ankara'nın dört bir yanına afişler asıp hizmet ediliyor algısı oluşturmaya çalışan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş önce sağlıklı su versin. Şebeke suyu versin, sağlıklı su versin, zehir içmemek için hazır su alıyoruz. Biz sularımızı köy çeşmelerinden içeriz. Çünkü çoluk çocuğumuz hastalandı. 5 yılı boşa gitti Ankara'nın.