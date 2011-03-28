Bir ülkenin milletvekili, polisini tokatlayabilir mi? Ya da eline taş alıp yoldan geçen otomobillerin sürücülerine bağırabilir mi? Türkiye için bu soruların cevabı "Evet" oldu! BDP'li milletvekili Bengi Yılmaz, Batman'daki Nevruz gösterilerinde, polis, yürüyüş yapılmasına izin vermeyince eline taş alıp yoldan geçen otomobillerin sürücülerine bağırdı. Yine BDP'li vekil olan Sebahat Tuncel de, yine Nevruz kutlamalarında yasa dışı davranan gruba müdahale ettiği için Başkomiser Murat Çetiner'i tokatladı! Herkesi şaşkına çeviren vekillerin bu hallerine ise en büyük tepki meslektaşlarından tepki geldi! Birçok siyasi isim, her iki tavrı da ağır şekilde eleştirdi. İşte Başkent'ten yükselen tokat gibi sözler:



Yıldız: Taşı aldım ama atmadım!

Tuncel: Yaşanmaması gerekirdi

BDP milletvekilleri ise kendilerinin masum olduğunu savunarak güvenlik güçlerini suçladı. Sebahat Tuncel, tokat görüntüsünden rahatsız olduğunu dile getirirken, "Yürüyüşten vazgeçmiştik ama yine de gaz bombası sıktılar. Nevruz'u burnumuzdan getirdiler. Yaşanmaması gereken bir tabloydu" dedi. Bengi Yıldız da, eline aldığı taşı atmadığını vurgulayarak, "Çok gerildim. Panzerler gelseydi atacaktım ama atmadım" açıklamasını yaptı.



BAŞBAKAN: DENSİZLER

AK Parti'nin Meclis'teki grup toplantısında konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, iki vekilin yaptıklarının kabul edilemez olduğunu söyledi. Barışı simgeleyen Nevruz'un bazı şehirlerde şiddet eylemlerine dönüştürülmek istendiğini vurgulayan Erdoğan, "Milletvekili sıfatına rağmen eline taş alıp sokaklara çıkacak kadar, kamu görevlisine el kaldıracak kadar mantığını yitirenlere rağmen millet sağduyuyla kutlamasını yaptı" dedi. Erdoğan, şöyle devam etti:



'Hesabı sorulacak'

Dokunulmazlık zırhının altına sığınıp polise tokat atmak densizliktir. Gençleri sokağa dökmek istediler, başaramadılar. Şimdi herhalde iş başa düştü, kendileri ele aldılar. Hesabı sorulacaktır.



ATALAY: YAZIK

İçişleri eski Bakanı Beşir Atalay da "Yazıklar olsun o milletvekillerine" diyerek tepki gösterdi. Atalay, "Yapılan büyük haksızlık" diyerek, vekil Tuncel'e hiçbir karşılık vermeyen komiserin büyük bir olgunluk örneği gösterdiğini belirtti.



ŞAHİN: HALK DEĞERLENDİRİR

TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin ise BDP'li milletvekillerinin tavrının son derece üzüntü veren iki davranış olduğunu belirtti. Şahin, "TBMM'nin hiçbir üyesi bu tür davranışta bulunamaz" dedi. Elinde taş bulunan milletvekilinin aynı zamanda bir siyasi partinin grup başkan vekili olduğunun da altını çizen Şahin "İnanıyorum ki bu durumu en iyi halkımız değerlendirir" diye konuştu.



BAHÇELİ: O ELLER KIRILMALI

BDP'li vekillere en büyük tepkiyi gösterenlerden birisi de MHP lideri Devlet Bahçeli oldu. Bahçeli, "Görevini yapan Türk polisine tokat atmaya cüret eden, çürümüş ve kokuşmuş şahsiyetlerin kirli yüzlerine, milletimiz, Nevruz vesilesiyle bir kez daha şahit olmuştur. MHP bu aşağılık fiile hiçbir güvenlik mensubumuzun layık olmadığına ve kendilerine uzanan ellerin mutlaka kırılıp atılması gerektiğine yürekten inanmaktadır" dedi.



DOSYALARI KABARIK

BDP'nin tokatçı vekili Sabahat Tuncel ile taş attığı iddia edilen BDP Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın çok sayıda dokunulmazlık fezlekesi olduğu ortaya çıktı. Meclis verilerine göre Yıldız'ın 32 adet dokunulmazlık dosyası bulunuyor. En fazla işlediği iddia edilen ve yargılanması istenilen suç da "terör örgütü propagandası" yapmak. Polise tokat atan Sebahat Tuncel'in ise tamamına yakını "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla hazırlanmış 25 fezlekesi var. Meclis'te en çok, BDP'li vekiller hakkında hazırlanmış fezleke bulunuyor. Bunlar arasında ilk sıraları da Tuncel ile Yıldız alıyor...