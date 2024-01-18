CHP ’Ablam’ deyip ayağına gittiği Akşener’e bu kez ’Ahlaksız’ dedi! İYİ Parti’den ’CHP’li belediyeler cıvık’ çıkışı: 5 sene daha gitmezdi

Terör partisi DEMle çanak tutan CHPli Özgür Özele İYİ Partiden bombardıman: PKK’ya yaslananlarla aynı safta durmayacağız İYİ PARTİ'DEN CHP'YE: PKK'YA YASLANANLARLA AYNI SAFTA DURMAYIZ

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da Özgür Özel'in DEM ile yürüttüğü pazarlığa ve terör tutuklusu HDP'li Selahattin Demirtaş'a selam göndermesine tepki gösterdi.



Dervişoğlu, "İYİ Parti, gece gündüz sıraya geçerek 'Apo'nun heykelini dikeceğiz' diyenlere selam gönderenlerle, sırtını PKK'ya yaslayanlar ve onlarla herkesin gözü önünde açık ve şeffaf olarak hareket edenlerle aynı safta durmayacaktır." ifadelerini kullandı.





Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP Genel Merkezi'nden Meral Akşener'i hedef alan 'Ahlaksız' çıkışı geldi.



CHP'DEN İYİ PARTİ'YE: AHLAKSIZ AKŞENER

Meclis'te terör saldırılarına karşı yayımlanan ortak bildiriye imza atmayan CHP'liler Akşener'in "PKK'lıları mutlu ettiler" sözleri sonrası CHP'liler "Ülkeyi kuran, Misakı Milli sınırlarını çizen partiyi terör gruplarıyla yan yana getirmek ahlaksızlıktır" dedi.



CHP Genel Merkezi, Akşener'in "İstediğiniz kadar zırlayın, bağırın, çağırın. Hür ve müstakil olarak gidip bu milletin sesi olacağız ve kazanacağız" sözlerine ise "İYİ Parti kendisine bir yol seçmiş gidiyor. Yolları açık olsun. 31 Mart'ta sandıkta vatandaş gereken cevabı verecektir" değerlendirmesini yaptı.





40 ÖNCE 'ABLA' DİYORLARDI ŞİMDİ AHLAKSIZ...

CHP'nin yaklaşık 40 gün önce 'Ablam' deyip İYİ Parti Genel Merkezi'nde ayağına gittiği Meral Akşener'i şimdilerde 'Ahlaksız' olarak itham etmesi yerel seçim öncesi muhalefetin derin bir çıkmazda olduğunu bir kez daha açık etti.



O dönem Özgür Özel ittifak umuduyla ellerinde çiçeklerle İYİ Parti'nin kapısını çalmış, ancak umduğunu bulamamıştı.





CIVIK İLİŞKİ 'İP'LERİ KOPARDI... "5 SENE DAHA GİTMEZDİ"

Öte yandan CHP - İYİ Parti hattındaki kaos İyi Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Burak Akburak'ın sözleriyle bir kez daha tescillenmiş oldu.



"CHP'li belediyelerle ilişkimizi gözden geçirdik" diyen Akburak, "İlişkiler o kadar girift ve cıvık hale gelmiş ki bizim belediyelerdeki arkadaşlarımızla CHP'li belediyeler arasında. Bu girift ve cıvık yapı, beş sene daha üstüne konacak şekilde değildi" açıklamasında bulundu.

