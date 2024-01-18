8. yargı paketi maddeleri neler, kimleri kapsıyor? 8 yargı paketi çıktı mı, ne zaman yürürlüğe girecek 2024? Mahkumlara af çıkacak mı?

Kadına Şiddetle Mücadelede İtiraz Hakkı:
Kadına şiddetle mücadele kanununda düzenlenen zorlama hapsine itiraz yoluyla ilgili yeni düzenlemeler yapılacak.
Yargılanma Hakkı İhlali Tazminat Komisyonu:
Makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasıyla yapılan bireysel başvurular için Tazminat Komisyonu'na başvuru imkanı getirilecek.
Tekerrür Hükümleri ve İkinci Kez Mükerrer Hükümlüler:
İkinci defa tekerrür hükümleri uygulanan mahkumlar, cezalarının dörtte üçünü iyi hâl koşullarında geçirirse koşullu salıverilmeden yararlanabilecek.
Arabuluculuk İçin Kıdeme Sahip Hukukçular:
Mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip hukukçular, sınavsız olarak arabulucu olabilecek.
Parasal Sınırlarda Yeniden Değerleme:
İcra ve İflas Kanunu ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle, parasal sınırlarda yeniden değerleme oranında artış yapılacak.
İstinaf ve Temyiz İçin Parasal Sınırlar:
Bölge adliye mahkemesinin kaldırma kararı ve Yargıtay'ın bozma kararı üzerine yapılan başvurularda, geçerli olan parasal sınırlara göre istinaf ve temyize başvurulabilecek.
Bakan Tunç'un açıklamalarına göre, 8. Yargı Paketi'nin Ocak ayı içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.
YARGI PAKETİNDE GENEL AF VAR MI?
8. Yargı Paketi içeriğinde mahkumlara genel af düzenlemesinin yer alıp almayacağına dair soruyu cevaplayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç böyle bir çalışmanın gündemde olmadığını belirtti.