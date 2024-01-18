8. yargı paketi maddeleri neler, kimleri kapsıyor? 8 yargı paketi çıktı mı, ne zaman yürürlüğe girecek 2024? Mahkumlara af çıkacak mı?

Hükümlüler ve aileleri, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Yargı Paketi'nin içeriğiyle ilgili gelecek planları ve beklentileri merakla bekliyor. Adalet sisteminde yapılacak düzenlemelerle ilgili çalışmalar, gelecek günlerde netlik kazanacak. Peki, 8 yargı paketi çıktı mı, ne zaman yürürlüğe girecek 2024? 8. yargı paketi maddeleri neler, kimleri kapsıyor? Mahkumlara af çıkacak mı? İşte konu hakkında merak edilenler...





Kadınların Soyadı Tercihi Özgürlüğü:

Evlenen kadınlar artık eşinin soyadını kullanmak zorunda değil. 24 Ocak 2024'ten itibaren kadınlar, sadece kendi soyadlarını tercih edebilecekler.



Soybağı Reddi Hakkı:

Anne, çocuk arasındaki soybağının reddi davası açma hakkı tanınacak. Bu, aile ilişkilerinde daha fazla esneklik sağlayacak.



Evlat Edinenlerin Adı:

Çocuk evlat edinenlerin adları, evlatlığın kimliğinde ana ve baba olarak geçebilecek. Aile bağlarının güçlenmesini destekleyen bir düzenleme.