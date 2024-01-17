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MSB açıkladı: 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi 17 Ocak 2024, 13:11 Güncelleme 17 Ocak 2024, 13:11
MSB açıkladı: 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam ediyoruz!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

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