MSB açıkladı: 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 17, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.… pic.twitter.com/MnYAkn1tsN
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam ediyoruz!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.