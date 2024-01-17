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MHP 55 adayını daha açıkladı: 2 il 53 ilçe kesinleşti

Son dakika haberi! Milliyetçi Harekat Partisi, 31 Mart 2024 yerel seçimleri günler kala 2'si il 53'ü ilçe olmak üzere 55 adayını daha açıkladı. Buna göre Kilis adayı Hasan Kara, Uşak adayı Sezer Ateş oldu.

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Giriş Tarihi 17 Ocak 2024, 14:22 Güncelleme 17 Ocak 2024, 14:39
MHP 55 adayını daha açıkladı: 2 il 53 ilçe kesinleşti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için aralarında Kilis ve Uşak belediye başkan adaylarının da yer aldığı 55 kişilik aday listesini açıkladı.

Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 2 il, 3 büyükşehir ilçe ve 50 ilçe için 55 belediye başkan adayı belirlendi.

MHP, Kilis'te Hasan Kara ve Uşak'ta Sezer Ateş'i, il belediye başkan adayı olarak duyurdu.

İŞTE 55 ADAYIN İSİM LİSTESİ:

Son dakika: Milliyetçi Hareket Partisi 55 adayını daha açıkladı! Neden 55?

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