AK Parti 48 il adayının açıklanacağı tarihi bugün ilan edecek: Adım adım 31 Mart zaferine! Deprem illerinde büyük değişim

AK Parti, tüm Türkiye'yi yasa boğan terör saldırısının ardından dün planlanan aday tanıtım toplantısını ileri bir tarihe erteledi. Parti yönetiminden adayların hangi gün açıklanacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Aday tanıtımın hangi gün açıklanacağı bugün ilan edilmesi bekleniyor. İstanbul'da olduğu gibi Ankara'daki aday tanıtım toplantısında da ilçe belediye başkan adayları açıklanmayacak. Ocak ayının sonunda tüm adayların kamuoyuna tanıtılacağı bir program düzenlenmesi planlanıyor. Açıklanacak 48 belediyede deprem illeri adaylarında büyük değişim yaşanması bekleniyor.