AK Parti 48 il adayının açıklanacağı tarihi bugün ilan edecek: Adım adım 31 Mart zaferine! Deprem illerinde büyük değişim

AK Parti, tüm Türkiye'yi yasa boğan terör saldırısının ardından dün planlanan aday tanıtım toplantısını ileri bir tarihe erteledi. Parti yönetiminden adayların hangi gün açıklanacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Aday tanıtımın hangi gün açıklanacağı bugün ilan edilmesi bekleniyor. İstanbul'da olduğu gibi Ankara'daki aday tanıtım toplantısında da ilçe belediye başkan adayları açıklanmayacak. Ocak ayının sonunda tüm adayların kamuoyuna tanıtılacağı bir program düzenlenmesi planlanıyor. Açıklanacak 48 belediyede deprem illeri adaylarında büyük değişim yaşanması bekleniyor.

SIRADA 48 İLİN ADAYI VAR



AK Parti, kamuoyu tarafından merakla beklenen belediye başkan adaylarını bu hafta açıklayacak. Aday belirleme sürecini AK Parti Genel Başkanı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde titiz bir çalışma ile yürüten parti yönetimi, 5 ayrı parametreyi baz aldı. Partinin 7 Ocak'ta İstanbul Haliç Kongre merkezinde düzenlenen aday tanıtım toplantısında 15'i büyükşehir olmak üzere 26 belediye başkan adayını açıklanması ile tüm Türkiye'yi Türkiye Yüzyılı hizmet belediyeciliği heyecanı sardı. 48 il adayı için gözler Ankara'ya çevrildi.