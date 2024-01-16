Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Dolandırıcılara SİBERGÖZ-15 operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

Kendilerini KAMU GÖREVLİSİ, BANKA ya da KREDİ KURUMU çalışanı olarak tanıtan "Nitelikli Dolandırıcılara" karşı başlatılan "SİBERGÖZ-15" Operasyonlarında 5️⃣1️⃣ şüpheli yakalandı❗️

Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık Yapanların Enselerindeyiz. Onlara Göz Açtırmayacağız❗️

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu şüpheli şahısların:

📌Farklı yöntemlerle örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık eylemlerinde bulundukları,

📌Vatandaşları arayarak kendilerini kamu görevlisi, banka veya kredi kurumları çalışanı olduklarını belirtip, mağdurlara "hesaplarına dolandırıcılık parası geldiği, hesaplarında şüpheli işlemler gerçekleştiği ve hesaplarına başkaları tarafından yanlışlıkla para gönderildiği" yönünde aldatıcı bilgiler verilerek ikna ettikleri,

📌Ayrıca vatandaşları sahte sitelere (phishing) yönlendirerek 69 farklı eylemde 5.885.000 TL mağdur ettikleri tespit edildi.

Operasyon kapsamında 5️⃣1️⃣ şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalar sonucunda

📌1️⃣ adet ruhsatsız tabancaya ve

📌Çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimiz duası sizinle 🇹🇷

NİTELİKLİ DOLANDIRICILARA KARŞI OPERASYONLARIMIZ ARTARAK DEVAM EDECEK