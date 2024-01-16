Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplanıyor! Emeklilere ek zam, enflasyon, fahiş fiyat ve terörle mücadele

Tüm Türkiye'yi yasa boğan terör saldırısının ardından düzenlenen güvenlik toplantısının çıktılarının Kabine üyeleri ile paylaşılacağı belirtildi. Toplantıda gündeme gelen bir diğer konu İsrail'in Gazze'deki katliamları, F-16 ve Eurofighter alımı, iç ve dış politikadaki gelişmeler oldu.



DEPREM KONUTLARININ TESLİMİ



Bu ay teslim edilmesi öngörülen yaklaşık 50 bin deprem konutu hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki kabine üyelerini bilgilendirdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise müfredatta yapılması planlanan değişik ile ilgili Başkan Erdoğan'a sunum yapacak. Değişiklik onaylanırsa önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulacak.