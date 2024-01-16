Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplanıyor! Emeklilere ek zam, enflasyon, fahiş fiyat ve terörle mücadele

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yoğun gündemiyle bugün toplanacak. Beştepe'deki toplantıya, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderlik edecek.
Toplantıda ana gündemin emekliye zam ve terörle mücadele olması bekleniyor.
EMEKLİLERE EK ZAM YOLDA
Memur ve memur emeklisinin yüzde 49,25'lik maaş artışına karşın, işçi ve Bağkur emeklisinin zam oranının 37,57'de kalması kamuoyunda beklentilere yol açmıştı.
SON ŞEKLİYLE TBMM'YE SUNULACAK
Bu gelişme sonrası emekli maaşlarında da yeni bir düzenleme yapılacak. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü hükümetten gelecek ek zam haberinde.
BAKANLAR ALTERNATİFLERİ SUNACAK
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emekliler arasında oluşan 11.68 puanlık zam farkının refah payı ile giderilmesi konusunda alternatifleri sunacak. Yakında Meclis'e sunulması planlanan düzenlemeye son şeklinin verilmesi bekleniyor.