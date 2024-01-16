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Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplanıyor! Emeklilere ek zam, enflasyon, fahiş fiyat ve terörle mücadele

Son dakika haberi! Emeklilerin merakla beklediği ek zam konusunun görüşüleceği Kabine Toplantısı bugün Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak. Toplantıda yapılacak değerlendirme sonrası belirlenen rakam TBMM'ye sunulacak. Kritik zirvede terörle mücadele, fahiş fiyatla ve enflasyonla mücadele başlıkları da ele alınacak. İşte detaylar....

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Giriş Tarihi 16 Ocak 2024, 04:54 Güncelleme 16 Ocak 2024, 09:26
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplanıyor! Emeklilere ek zam, enflasyon, fahiş fiyat ve terörle mücadele

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yoğun gündemiyle bugün toplanacak. Beştepe'deki toplantıya, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderlik edecek.

Kabine toplanıyor

Toplantıda ana gündemin emekliye zam ve terörle mücadele olması bekleniyor.

EMEKLİLERE EK ZAM YOLDA

Memur ve memur emeklisinin yüzde 49,25'lik maaş artışına karşın, işçi ve Bağkur emeklisinin zam oranının 37,57'de kalması kamuoyunda beklentilere yol açmıştı.

SON ŞEKLİYLE TBMM'YE SUNULACAK

Bu gelişme sonrası emekli maaşlarında da yeni bir düzenleme yapılacak. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü hükümetten gelecek ek zam haberinde.


BAKANLAR ALTERNATİFLERİ SUNACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emekliler arasında oluşan 11.68 puanlık zam farkının refah payı ile giderilmesi konusunda alternatifleri sunacak. Yakında Meclis'e sunulması planlanan düzenlemeye son şeklinin verilmesi bekleniyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN ORANI AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

Başkan Erdoğan'ın toplantı sonrası emekli zam oranını açıklaması bekleniyor. Enflasyonla mücadele ve ekonomik gelişmeler de değerlendirilecek. Bakan Şimşek enflasyonla mücadelede gelinen noktayı Başkan Erdoğan'a aktaracak.

MASADA HANGİ KONULAR VAR?

Toplantıda terörle mücadele, deprem konutları, Gazze'de yaşanan gelişmeler ele alınacak.

Türkiye'nin yürüttüğü terörle mücadele operasyonlarındaki son durum da ele alınacak.

Tüm Türkiye'yi yasa boğan terör saldırısının ardından düzenlenen güvenlik toplantısının çıktılarının Kabine üyeleri ile paylaşılacağı belirtildi. Toplantıda gündeme gelen bir diğer konu İsrail'in Gazze'deki katliamları, F-16 ve Eurofighter alımı, iç ve dış politikadaki gelişmeler oldu.


DEPREM KONUTLARININ TESLİMİ

Bu ay teslim edilmesi öngörülen yaklaşık 50 bin deprem konutu hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki kabine üyelerini bilgilendirdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise müfredatta yapılması planlanan değişik ile ilgili Başkan Erdoğan'a sunum yapacak. Değişiklik onaylanırsa önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulacak.

FAHİŞ FİYATLAR DA MASADA

Kabine'de enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele için atılacak ilave adımlar da görüşülecek. Merkez Bankası'nın parasal sıkılaştırma adımlarının piyasalara etkisi ve rezervlerdeki son durum değerlendirilecek.

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