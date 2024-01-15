Başkan Erdoğan duyurdu! SSK ve BAĞ-KUR emeklisine %5 artış! En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? İşte kalem kalem yeni tutarlar

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan emekliler için yüzde 5 yeni artış yapılacağını duyurdu. Başkan Erdoğan açıklamasında, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin Ocak 2024'ten itibaren 6 aylık artış oranı yüzde 42,6'ya yükseliyor" ifadelerini kullandı. En düşük emekli aylığı ise 10 bin TL'ye yükseldi.





Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:



Ekonomide bölgesel krizler nedeniyle ortaya çıkan sıkıntılarının yansımalarıyla boğuştuğumuz yılı geride bıraktık. Bu süreçte Türkiye olarak biz kendi hedeflerimize sıkı sıkıya bağlı kalarak yatırım, üretim, istihdam, cari fazla yoluyla büyümeye devam edeceğiz. Her küresel kriz Türkiye'nin önüne yeni fırsatlar getirmektedir.

Bu yılı dünya ortalamasının 1,5 katına denk gelen bir büyümeyle kapatılacağımız anlaşılıyor. Büyüme oranlarımızı hep beklentilerin üzerinde tutacağımıza inanıyorum.

Vatandaşlarımıza taahhüt ettiğimiz yatırımları birer birer hayata geçiriyoruz. Sadece ulaştırmada halen inşası süren 26 ayrı yol, raylı sistemin ülkemize kazandıracağı değeri muhalefetin bizi çekmek istediği içi boş tartışmaların tamamına değişmeyiz.