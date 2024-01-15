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Başkan Erdoğan duyurdu! SSK ve BAĞ-KUR emeklisine %5 artış! En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? İşte kalem kalem yeni tutarlar

Son dakika haberi! Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisinin gözü Beştepe'deydi. Emekliye ek zam konusunun görüşüldüğü Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan, Kabine sonrası açıklamalarda bulundu. En düşük emekli maaşının 10 bin TL olacağını belirten Erdoğan, "Emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz. SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam yapılacak. Böylece zam oranı yüzde 42,6'ya yükseliyor." dedi. Başkan Erdoğan'ın müjdesi sonrası takvim.com.tr kalem kalem tutarları sizler için hesapladı. İşte tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Ocak 2024, 12:16 Güncelleme 16 Ocak 2024, 19:42
Başkan Erdoğan duyurdu! SSK ve BAĞ-KUR emeklisine %5 artış! En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? İşte kalem kalem yeni tutarlar

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan emekliler için yüzde 5 yeni artış yapılacağını duyurdu. Başkan Erdoğan açıklamasında, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin Ocak 2024'ten itibaren 6 aylık artış oranı yüzde 42,6'ya yükseliyor" ifadelerini kullandı. En düşük emekli aylığı ise 10 bin TL'ye yükseldi.

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?



Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Ekonomide bölgesel krizler nedeniyle ortaya çıkan sıkıntılarının yansımalarıyla boğuştuğumuz yılı geride bıraktık. Bu süreçte Türkiye olarak biz kendi hedeflerimize sıkı sıkıya bağlı kalarak yatırım, üretim, istihdam, cari fazla yoluyla büyümeye devam edeceğiz. Her küresel kriz Türkiye'nin önüne yeni fırsatlar getirmektedir.

Bu yılı dünya ortalamasının 1,5 katına denk gelen bir büyümeyle kapatılacağımız anlaşılıyor. Büyüme oranlarımızı hep beklentilerin üzerinde tutacağımıza inanıyorum.

Vatandaşlarımıza taahhüt ettiğimiz yatırımları birer birer hayata geçiriyoruz. Sadece ulaştırmada halen inşası süren 26 ayrı yol, raylı sistemin ülkemize kazandıracağı değeri muhalefetin bizi çekmek istediği içi boş tartışmaların tamamına değişmeyiz.



Üzerine en çok titrediğimiz husus istihdamda 32 milyon kişiyle tarihin en yüksek seviyesini yakaladık. İşsizliği daha da aşağıya çekmemiz gerekiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın uyguladığımız programlar için istihdam yükümlülüğünü 2 kata, istihdam taahhüt oranını yüzde 60'a düşürüyoruz.

Bunlara ilave olarak cep harçlıkları da deprem bölgesi illerimizde asgari ücretin yüzde 30'u düzeyinde verilecek. En çok yoğunlaştığımız alanlardan biri de hayat pahalılığı ve enflasyonla verdiğimiz mücadeledir. Enflasyonu aralık ayında yüzde 2.3 seviyesine gerilemesi yürüttüğümüz kararlı mücadelenin işaretidir. Hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadelede milletimizin yardımını bekliyoruz. Bu meselenin teknik boyutu kadar psikolojik boyutu önemlidir.



Çalışanlarımız ve emeklilerimiz başta olmak üzere refah düzeyini yükseltmek için canla başla çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemlerde aynı anlayışla çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutmaya devam edeceğiz.

Bütçe imkanlarımızı zorlama pahasına da olsa emeklilerimizi asla darda bırakmıyoruz. Bilindiği gibi memur emeklisi yüzde 49.25 SSK ve Bağkur yüzde 37.57 artış oldu.

Emekli maaşlarına yüzde 5 ek artış



Emeklilerimizin aylıklarındaki artışlaarı birbirine yakınlaştıracak yeni adım alıyoruz. SSK ve bağkur emekli aylılıklarına ilave yüzde 5 müjdesini vermek istiyorum.

Emeklilerimizin aylıklarındaki artışları birbirine yakınlaştıracak yeni adım atıyoruz. SSK ve Bağkur emekli aylıklarına ilave yüzde 5 müjdesini vermek istiyorum.

Ocak 2024'ten itibaren 6 aylık artış oranı yüzde 42.6'ya yükseliyor. Önümüzdeki temmuz ayında artışlarla birlikte emeklilerimizin hepsi aynı oranlarda maaş artışına ulaşacaktır. Tüm emeklilerimizin yıllık maaş artış oranları önümüzdeki Temmuz'da eşitlenecek. Buranın özellikel altını çizmek istiyorum.



2024'Ü EMEKLİLER YILI OLARAK İLAN EDİYORUZ
Toplam 200 milyar liralık ilave kaynağı da emeklilerimize sunmuş oluyoruz. 2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz. Amacımız bu vesileyle emeklilerimizin hayat kalitesini artıracak, yeni hizmetleri devreye almaktır. Şimdiden emeklilerimize hayırlı olsun.




BAŞKAN ERDOĞAN: HAYIRLI OLSUN
Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave %5 daha artış yapacağımızın müjdesini vermek istiyorum. Ayrıca emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkartıyoruz.Emeklilerimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" dedi.

BAKAN IŞIKHAN'DAN PAYLAŞIM: TÜM EMEKLİLERİMİZE HAYIRLI OLSUN
Başkan Erdoğan'ın emeklilere müjdesi sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "En düşük emekli aylığını 10.000 liraya yükseltiyoruz. Emeklilerimizin hayat kalitesini artıracak, sosyal haklarını genişletecek yeni hizmetler için çalışmaya devam edeceğiz. Milletimize, tüm emeklilerimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.




TAKVİM.COM.TR KALEM KALEM HESAPLADI
Başkan Erdoğan'ın müjdesi sonrası takvim.com.tr kalem kalem hesapladı. İşte detaylar...



KÖK AYLIK NE KADAR OLACAK?
Emekli aylıklarına enflasyona bağlı olarak yüzde 37.57 artış yapılacaktı. Refah payı ile bu oran yüzde 42.6'ya yükseltiliyor. Emeklinin refah payı hariç alacağı tutar ve refah payı dahil yeni maaşı şöyle:

ARALIK MAAŞI: 7.500,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.317,75
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 10.695,00

ARALIK MAAŞI: 7.600,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.455,32
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 10.837,60



ARALIK MAAŞI: 7.700,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.592,89
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 10.980,20

ARALIK MAAŞI: 7.800,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.730,46
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 11.122,80



ARALIK MAAŞI: 7.900,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.868,03
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 11.265,40

ARALIK MAAŞI: 8.000,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.005,60
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 11.408,00



ARALIK MAAŞI: 8.100,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.143,17
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 11.550,60

ARALIK MAAŞI: 8.200,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.280,74
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 11.693,20



ARALIK MAAŞI: 8.300,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.418,31
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 11.835,80

ARALIK MAAŞI: 8.400,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.555,88
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 11.978,40



ARALIK MAAŞI: 8.500,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.693,45
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 12.121,00

ARALIK MAAŞI: 8.600,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.831,02
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 12.263,60



ARALIK MAAŞI: 8.700,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.968,59
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 12.406,20

ARALIK MAAŞI: 8.800,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.106,16
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 12.548,80

ARALIK MAAŞI: 8.900,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.243,73
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 12.691,40



ARALIK MAAŞI: 9.000,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.381,30
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 12.834,00

ARALIK MAAŞI: 9.050,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.450,09
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 12.905,30

ARALIK MAAŞI: 9.100,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.518,87
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 12.976,60



ARALIK MAAŞI: 9.200,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.656,44
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 13.119,20

ARALIK MAAŞI: 9.300,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.794,01
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 13.261,80

ARALIK MAAŞI: 9.400,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.931,58
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 13.404,40

ARALIK MAAŞI: 9.500,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.069,15
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 13.547,00

ARALIK MAAŞI: 9.600,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.206,72
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 13.689,60



ARALIK MAAŞI: 9.700,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.344,29
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 13.832,20

ARALIK MAAŞI: 9.800,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.481,86
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 13.974,80

ARALIK MAAŞI: 9.900,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.619,43
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 14.117,40

ARALIK MAAŞI: 10.000,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.757,00
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 14.260,00

ARALIK MAAŞI: 10.100,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.894,57
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 14.402,60



ARALIK MAAŞI: 10.200,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.032,14
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 14.545,20

ARALIK MAAŞI: 10.300,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.169,71
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 14.687,80

ARALIK MAAŞI: 10.400,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.307,28
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 14.830,40

ARALIK MAAŞI: 10.500,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.444,85
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 14.973,00



ARALIK MAAŞI: 10.600,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.582,42
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 15.115,60

ARALIK MAAŞI: 10.700,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.719,99
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 15.258,20

ARALIK MAAŞI: 10.800,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.857,56
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 15.400,80

ARALIK MAAŞI: 10.900,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.995,13
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 15.543,40



ARALIK MAAŞI: 11.000,00
Yüzde 57 zamlı maaş: 15.132,70
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 15.686,00

ARALIK MAAŞI: 11.100,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.270,27
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 15.828,60

ARALIK MAAŞI: 11.200,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.407,84
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 15.971,20

ARALIK MAAŞI: 11.300,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.545,41
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 16.113,80

ARALIK MAAŞI: 11.400,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.682,98
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 16.256,40



ARALIK MAAŞI: 11.500,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.820,55
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 16.399,00

ARALIK MAAŞI: 11.600,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.958,12
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 16.541,60

ARALIK MAAŞI: 11.700,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.095,69
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 16.684,20

ARALIK MAAŞI: 11.800,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.233,26
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 16.826,80

ARALIK MAAŞI: 11.900,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.370,83
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 16.969,40



ARALIK MAAŞI: 12.000,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.508,40
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 17.112,00

ARALIK MAAŞI: 12.100,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.645,97
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 17.254,60

ARALIK MAAŞI: 12.200,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.783,54
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 17.397,20

ARALIK MAAŞI: 12.400,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.058,68
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 17.682,40


ARALIK MAAŞI: 12.500,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.196,25
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 17.825,00



ARALIK MAAŞI: 12.600,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.333,82
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 17.967,60

ARALIK MAAŞI: 12.700,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.471,39
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 18.110,20

ARALIK MAAŞI: 12.800,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.608,96
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 18.252,80

ARALIK MAAŞI: 12.900,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.746,53
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 18.395,40



ARALIK MAAŞI: 13.000,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.884,10
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 18.538,00

ARALIK MAAŞI: 14.000,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 19.259,80
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 19.964,00

ARALIK MAAŞI: 15.000,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 20.635,50
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 21.390,00

ARALIK MAAŞI: 16.000,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 22.011,20
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 22.816,00



ARALIK MAAŞI: 17.000,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 23.386,90
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 24.242,00

ARALIK MAAŞI: 18.000,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 24.762,60
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 25.668,00

ARALIK MAAŞI: 19.000,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 26.138,30
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 27.094,00

ARALIK MAAŞI: 20.000,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 27.514,00
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 28.520,00



NE ZAMAN ÖDENECEK
Emeklilere zamlı maaş ödemeleri de 17 Ocak'ta başlıyor. SSK emeklileri aylıklarını 17-26 Ocak'ta, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Ocak'ta alacak.

ZAMDAN EYT'LİLER DE YARARLANACAK MI?
A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "EYT'liler bu emeklilerden ayırmamız mümkün değil. Öyle bir şey yok aslında. Onlar EYT yasasıyla emekli olmuş emekliler. Dolayısıyla EYT'liler de bu artıştan diğer emekliler gibi yararlanabilecek" ifadelerini kullandı.

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