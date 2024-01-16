Anka-3 Alman basınında: Türkiye savunma sanayi konusunda zirveye oynuyor!

Türkiye , özellikle askeri savunma sanayi konusunda artık en güçlü ülkelerden biri. Almanya 'nın en önemli yayın organlarından Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) dikkat çeken bir analize imza attı.

'Türkiye tamamen insansız hava araçlarına güveniyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıkan Alman gazete ''Batı'nın silah ihracatı yasaklarının etkisiyle Türkiye bir insansız hava aracı gücüne dönüştü. Türkiye'ye uygulanan ambargolar hiçbir etki yapmadı. Aralık ayı sonunda uçuşun videosunu ilk paylaşan Tayyip Erdoğan, uçağın ileri teknolojisiyle ülke savunmasına büyük katkı sağlayacağını açıklamıştı. Drone, devlete ait silah şirketi TUSAŞ tarafından geliştirildi. V formunda olduğu, dikey ve yatay stabilatörünün olmadığı, dahili silah istasyonuna sahip olduğu ve bir adet turbofan motoru ile dikkat çeken bu özel savaş makinesi Türkiye'ye sınıf atlatıyor.