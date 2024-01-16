SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Anka-3 Alman basınında: Türkiye savunma sanayi konusunda zirveye oynuyor!

Alman medyası, Türkiye’nin savunma sanayi konusunda zirveye oynadığını yazdı: "Türkiye, Batı’nın ambargosuyla insansız hava aracı gücüne dönüştü. Anka-3 hayalet drone, büyük güç gösterisine hazırlanıyor."

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Ocak 2024 Güncelleme 16 Ocak 2024, 07:03
Anka-3 Alman basınında: Türkiye savunma sanayi konusunda zirveye oynuyor!

Türkiye, özellikle askeri savunma sanayi konusunda artık en güçlü ülkelerden biri. Almanya'nın en önemli yayın organlarından Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) dikkat çeken bir analize imza attı.

'Türkiye tamamen insansız hava araçlarına güveniyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıkan Alman gazete ''Batı'nın silah ihracatı yasaklarının etkisiyle Türkiye bir insansız hava aracı gücüne dönüştü. Türkiye'ye uygulanan ambargolar hiçbir etki yapmadı. Aralık ayı sonunda uçuşun videosunu ilk paylaşan Tayyip Erdoğan, uçağın ileri teknolojisiyle ülke savunmasına büyük katkı sağlayacağını açıklamıştı. Drone, devlete ait silah şirketi TUSAŞ tarafından geliştirildi. V formunda olduğu, dikey ve yatay stabilatörünün olmadığı, dahili silah istasyonuna sahip olduğu ve bir adet turbofan motoru ile dikkat çeken bu özel savaş makinesi Türkiye'ye sınıf atlatıyor.



ANKA-3'ÜN ÖZELLİKLERİ
Düşük Radar Görünürlüğü, (Stealth), Yüksek Hızda İntikal, Yüksek Faydalı Yük Kapasitesi, LoS/BLOS (Uydu Kontrolü), Max. Kalkış Ağırlığı: 6.500 kg, Servis İrtifası: 40.000 ft, Dayanım: 10 saat, 30kf Seyir Hızı: 250kts/0.42Mach 30kf, Azami Hız: 425kts/0.7Mach 30kf...

Başkan Recep Erdoğan'la Türk savunma sanayii çağ atladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Mersin’de feci otobüs kazası: Çok sayıda ölü ve yaralılar var!
EMEKLİLERE EŞİT ZAM 2 FORMÜL | SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşlarına refah payı için 2 formül! AK Parti’den flaş açıklama
Kabine toplanıyor! Gözler Başkan Erdoğan’da olacak: Emeklilere ek zam, enflasyon, fahiş fiyat ve terörle mücadele
SON DAKİKA