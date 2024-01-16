Anka-3 Alman basınında: Türkiye savunma sanayi konusunda zirveye oynuyor!

Türkiye, özellikle askeri savunma sanayi konusunda artık en güçlü ülkelerden biri. Almanya'nın en önemli yayın organlarından Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) dikkat çeken bir analize imza attı.
Türkiye, özellikle askeri savunma sanayi konusunda artık en güçlü ülkelerden biri. Almanya'nın en önemli yayın organlarından Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) dikkat çeken bir analize imza attı.
'Türkiye tamamen insansız hava araçlarına güveniyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıkan Alman gazete ''Batı'nın silah ihracatı yasaklarının etkisiyle Türkiye bir insansız hava aracı gücüne dönüştü. Türkiye'ye uygulanan ambargolar hiçbir etki yapmadı. Aralık ayı sonunda uçuşun videosunu ilk paylaşan Tayyip Erdoğan, uçağın ileri teknolojisiyle ülke savunmasına büyük katkı sağlayacağını açıklamıştı. Drone, devlete ait silah şirketi TUSAŞ tarafından geliştirildi. V formunda olduğu, dikey ve yatay stabilatörünün olmadığı, dahili silah istasyonuna sahip olduğu ve bir adet turbofan motoru ile dikkat çeken bu özel savaş makinesi Türkiye'ye sınıf atlatıyor.
ANKA-3'ÜN ÖZELLİKLERİ
Düşük Radar Görünürlüğü, (Stealth), Yüksek Hızda İntikal, Yüksek Faydalı Yük Kapasitesi, LoS/BLOS (Uydu Kontrolü), Max. Kalkış Ağırlığı: 6.500 kg, Servis İrtifası: 40.000 ft, Dayanım: 10 saat, 30kf Seyir Hızı: 250kts/0.42Mach 30kf, Azami Hız: 425kts/0.7Mach 30kf...