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Son dakika: Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli

Son dakika haberleri... Çanakkale'de fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında bugün ve yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Ocak 2024, 11:12 Güncelleme 15 Ocak 2024, 11:12
Son dakika: Çanakkale’de feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, bugün Gökçeada'dan saat 22.00'de, yarın Kabatepe'den saat 05.00'te yapılması planlanan feribot seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, bugün itibarıyla Kabatepe-Gökçeada hattında tarife değişikliği yapıldığı belirtildi.

Boğaz hatlarındaki Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir seferlerinin tarifeye uygun, Lapseki-Gelibolu seferlerinin saatsiz olarak devam ettiği bildirildi.

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