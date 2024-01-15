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Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplanıyor! Emeklilere ek zam, enflasyon, fahiş fiyat ve terörle mücadele

Son dakika haberi! Emeklilerin merakla beklediği ve emeklilere ek zam konusunun görüşüleceği Kabine Toplantısı bugün Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak. Toplantıda yapılacak değerlendirme sonrası belirlenen rakam TBMM'ye sunulacak. Kritik zirvede terörle mücadele, fahiş fiyatla ve enflasyonla mücadele başlıkları da ele alınacak. İşte detaylar....

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Giriş Tarihi 16 Ocak 2024, 04:54 Güncelleme 16 Ocak 2024, 07:43
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplanıyor! Emeklilere ek zam, enflasyon, fahiş fiyat ve terörle mücadele

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yoğun gündemiyle bugün toplanacak. Beştepe'deki toplantıya, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderlik edecek.

Kabine toplanıyor

EMEKLİLERE EK ZAM YOLDA

Memur ve memur emeklisinin yüzde 49,25'lik maaş artışına karşın, işçi ve Bağkur emeklisinin zam oranının 37,57'de kalması kamuoyunda beklentilere yol açmıştı.

Bu gelişme sonrası emekli maaşlarında da yeni bir düzenleme yapılacak.

SON ŞEKLİYLE TBMM'YE SUNULACAK

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü hükümetten gelecek ek zam haberinde. En düşük emekli aylığını da içeren düzenleme için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinesinde ilgili bakanlıkların yürüttüğü çalışma Kabine toplantısında gündemde olacak.

Yakında Meclis'e sunulması planlanan düzenlemeye son şeklinin verilmesi bekleniyor.

FAHİŞ FİYATLAR DA MASADA

Kabine'de enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele için atılacak ilave adımlar da görüşülecek. Merkez Bankası'nın parasal sıkılaştırma adımlarının piyasalara etkisi ve rezervlerdeki son durum değerlendirilecek.

TERÖRLE MÜCADELE

Toplantının bir diğer gündem maddesi Türkiye'nin terörle mücadele operasyonları. Bu kapsamda İstanbul'daki güvenlik zirvesinden çıkan kararlar Kabine'de de konuşulacak. Suriye ve Irak'ın kuzeyi ile yurt içinde terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonlar ele alınacak.

Kabine toplantısında İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, Türkiye'nin Gazze'de ateşkes sağlanması için yürüttüğü diplomatik girişimler ile Kızıldeniz'deki gerilim de masada olacak.

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Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplanıyor! Emeklilere ek zam, enflasyon, fahiş fiyat ve terörle mücadele
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