İYİ Parti’de ’İzmir’ kaosu! Ümit Özlale - Sinan Bezircilioğlu kavgasında yeni perde... Görevden alındı

Bezircioğlu'nun açıklaması şöyle:

"Yılbaşından hemen önce İl Başkanlığı makamında İl Sekreterimiz, Siyasi İşler Başkanımızın üzerine yürümüş, sözlü ve fiili saldırıda bulunmuştur. Bunun üzerine İl Sekreterinin görevden istifası istenmiş ancak Ümit Özlale devreye girerek, İl Başkanımıza 'İl sekreteri yoksa ben de yokum' diyerek sürecin baş aktörlüğüne soyunmuştur.



İl yöneticilerini görevlendirme yetkisi il başkanındadır. Bu yetki milletvekili ya da herhangi bir adayın uhdesinde değildir. Parti içinde bu tarz bir olayın hoşgörülmesinin mümkün olmadığı kendisine iletildiğinde 'ben de Genel Başkan'a gidip ya il ya ben derim' diyerek ısrarcı olduğunu belirtmiştir.

Olayın akabinde Ümit Özlale Ankara'ya giderek Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener ile görüşmüş, 'ya ben ya il yönetimi' diye diretmesi neticesinde de Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener tercihini Ümit Özlale lehine kullanmak zorunda kalmış ve yönetim görevden el çektirilmiştir.

ÖZLALE'YE SALLADI... "ŞIMARIK, KAPRİSLİ"

Seçim çalışmalarında 'İzmirliyim, İzmir'in değerlerine sahibim' diyen ve partimizin en iddialı belediye başkan adayı olarak kabul ettiği Ümit Özlale'nin, seçilerek gelmiş il yönetiminin, şımarık bir kaprisle görevden el çektirilmesini sağlayarak, mevcut yönetime karşı kongrede kaybetmiş kişileri yönetime getirmek istemesiz İzmir'in demokratik, cumhuriyetçi, özgür, çağdaş yapısıyla bağdaşmadığının göstergesidir."