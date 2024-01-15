Başkan Erdoğan Kahramanmaraşlı şehit Müslüm Özdemir’in babasıyla telefonda görüştü

Erdoğan, baba Özdemir'e başsağlığı dileyerek, "Rabb'im inşallah makamını ali eylesin tüm aileye başsağlığı dileklerimi özellikle iletmek isterim. Rabb'im cenneti ile buluştursun. Tüm aileye en kalbi selamlarımızı, saygılarımızı iletiyorum." dedi.

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