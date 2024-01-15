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Başkan Erdoğan Kahramanmaraşlı şehit Müslüm Özdemir'in babasıyla telefonda görüştü

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in babası Ali Özdemir ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

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Giriş Tarihi 15 Ocak 2024, 13:44 Güncelleme 15 Ocak 2024, 13:45
Başkan Erdoğan Kahramanmaraşlı şehit Müslüm Özdemir’in babasıyla telefonda görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Şerefoğlu Mahallesi'ndeki şehit Özdemir'in ailesini ziyaret etti.

Şehidin babası Ali Özdemir ve diğer yakınlarıyla görüşen Yerlikaya, aileye başsağlığı diledi.

Başkan Erdoğan, ziyaret sırasında Yerlikaya'nın telefonuyla, baba Özdemir ile görüştü.

Erdoğan, baba Özdemir'e başsağlığı dileyerek, "Rabb'im inşallah makamını ali eylesin tüm aileye başsağlığı dileklerimi özellikle iletmek isterim. Rabb'im cenneti ile buluştursun. Tüm aileye en kalbi selamlarımızı, saygılarımızı iletiyorum." dedi.

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