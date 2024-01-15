Kentsel dönüşüme destek değil köstek! CHP’li İBB deprem bütçesini 6 kat düşürdü! İstanbul’da dava üstüne dava açtı

Ancak KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt yaptığı açıklamada, 4 buçuk yılda 2 bin 95 konut ürettiklerini belirtti. İmamoğlu deprem bütçesinde de kırıma gitti. 2018'de bütçenin yüzde 5,5'i kentsel dönüşüme ayrılırken 2021'de yüzde 0,89'u, 2022'de yüzde 1,13'ü ve 2023'te de yüzde 1,59'u 2024'te ise bütçenin yüzde 1'i kentsel dönüşüme ayrıldı.

CHP'Lİ İBB, BELEDİYENİN DEPREM BÜTÇESİNİ 6 KAT DÜŞÜRDÜ

İBB Başkanı "İstanbul'un en önemli önceliği depremdir" demişti. Ancak İBB'nin deprem bütçesini yüzde 65 düşürdü İBB'nin deprem bütçesi 2019'da 1 milyar 18 milyon 912 lira olurken 2020'de bu oran 347 milyon 623 liraya düşürülmüştü.