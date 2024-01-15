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Kentsel dönüşüme destek değil köstek! CHP'li İBB deprem bütçesini 6 kat düşürdü! İstanbul'da dava üstüne dava açtı

Depremde binlerce kişinin yaşamını yitirdiği Hatay’da kentsel dönüşüme karşı her türlü engeli çıkaran CHP’li Lütfü Savaş’ın yaptığının bir benzeri İstanbul’da yaşanıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'li meclis üyeleri, kentsel dönüşümü engellemek için Esenler, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa ve Tuzla ilçelerinde toplam 43 ayrı dava açtı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Ocak 2024, 07:00 Güncelleme 15 Ocak 2024, 07:04
Kentsel dönüşüme destek değil köstek! CHP’li İBB deprem bütçesini 6 kat düşürdü! İstanbul’da dava üstüne dava açtı

Depremde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da, daha önce riskli bölgelerde yapılmak istenen kentsel dönüşümü mitingler düzenleyerek akamete uğratan CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın dönüşüm karşıtlığının bir benzeri her an deprem riski altındaki İstanbul'da yaşanıyor.

CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentsel dönüşümün önünü tıkamak için her yola başvurdu. İstanbul'da 5 yılda 100 bin konut dönüştürme sözü veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP'li İBB ve ilçe meclis üyeleri, mega kentin depreme karşı güvenli hale getirilmesini engellemek için çok sayıda dava açtı.

İstanbul'un en önemli kentsel dönüşümünün yapıldığı Esenler, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa ve Tuzla ilçelerinde yoğunluk oluşturduğu 5 ilçede toplamda 43 dava açıldı.

ÜSKÜDAR'DA KETSEL DÖNÜŞÜME CHP ENGELİ
CHP'li meclis üyelerinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın örnek gösterdiği Üsküdar Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerindeki kentsel dönüşüm çalışmalarına karşı da Üsküdar Belediyesi'ne 10 ayrı dava açtığı ortaya çıktı. Üsküdar Belediyesi'nde 2014-2019 yıllarında CHP'den Meclis üyeliği yapan Ercan Erdem ve Erdal Tüfekçi ile CHP Sancaktepe eski İlçe Başkanı ve İBB Meclis Üyesi Hakkı Sağlam'ın dava açan isimler olduğu görüldü.

GAZİOSMANPAŞA'DA 9 DAVA
Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin CHP'li meclis üyelerinin ilçedeki kentsel dönüşümün durması için İstanbul 2. İdare Mahkemesi'ne 3 dava, İstanbul 4. İdare Mahkemesi'ne 2 dava, İstanbul 6. İdare Mahkemesi'ne 1 dava ve İstanbul 7. İdare Mahkemesi'ne 3 dava açtığı ortaya çıktı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Planlama Odası'nın Gaziosmanpaşa ilçesinde kentsel dönüşümün durması için 7 dava açtığı bildirildi.

TUZLA'DA 8 DAVA
Tuzla'da da dönüşüme engel olmak için kolları sıvayan İBB ve CHP'li meclis üyeleri, riskli alan ilan edilen ve vatandaşların depreme daha dayanıklı ve güvenli konutlarda yaşamasını sağlamak amacıyla hazırlanan kentsel dönüşüm projelerin durdurulması ve iptali için 8 dava açtı.

İBB ve Kadıköy Belediye Meclis Üyesi Hatice Ülkü Özer, İBB ve Tuzla CHP Meclis üyesi Ülkü Sakalar ile birlikte Tuzla'daki kentsel dönüşüm planlarının durdurulması ve iptali amacıyla 4 dava açtı. TMMOB Şehir Plancıları Odası'nın da benzer bir taleple 2 ayrı dava açtığı belirtildi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNİ DURDURMAYA ÇALIŞIYOR
Esenler'de devam eden 60 bin konutluk Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davacı sıfatıyla 1 dava, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5 ayrı dava, CHP İBB Meclis Üyesi Ülkü Sakalar'ın 3 dava açtığı öğrenildi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Planlama Odası'nın da Esenler ilçesindeki riskli binaların TOKİ kanalıyla dönüştürülmesi için yapılan 60 bin konutluk kentsel dönüşüm projesinin durdurulması için 2 dava açtığı kaydedildi.

10 YIL GECİKTİRİLDİ
Beyoğlu Belediyesi tarafından depreme dayanıklı yapıların inşa edilmesi amacıyla hazırlanan Tarlabaşı, Örnektepe ve Okmeydanı kentsel dönüşüm projelerinin durdurulması için ise yine CHP'li isimler tarafından 7 ayrı dava açıldı. CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç'ın 2 dava açtığı öğrenilirken açılan davalar nedeniyle Beyoğlu'ndaki kentsel dönüşüm 10 yıl geciktirildi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası'nın da, Beyoğlu'ndaki kentsel dönüşüme karşı 2 dava açtığı öğrenildi.

100 BİN KONUT SÖZÜNÜ TUTAMADI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 2020 yılında Silivri Merkezli yaşanan 4.8'lik deprem sonrasında mecliste yaptığı sunumda her yıl 20 bin 5 yılda 100 bin konut yapma vaadinde bulundu. Ancak bu sözünü yerine getiremedi. Ekrem İmamoğlu konuşmasında, KİPTAŞ'IN 4 yılda 9 bin 498 konutu tamamladığını, 7 bin 949 konutun inşaat ve proje aşamasının da devam ettiğini belirtti.

Ancak KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt yaptığı açıklamada, 4 buçuk yılda 2 bin 95 konut ürettiklerini belirtti. İmamoğlu deprem bütçesinde de kırıma gitti. 2018'de bütçenin yüzde 5,5'i kentsel dönüşüme ayrılırken 2021'de yüzde 0,89'u, 2022'de yüzde 1,13'ü ve 2023'te de yüzde 1,59'u 2024'te ise bütçenin yüzde 1'i kentsel dönüşüme ayrıldı.

CHP'Lİ İBB, BELEDİYENİN DEPREM BÜTÇESİNİ 6 KAT DÜŞÜRDÜ
İBB Başkanı "İstanbul'un en önemli önceliği depremdir" demişti. Ancak İBB'nin deprem bütçesini yüzde 65 düşürdü İBB'nin deprem bütçesi 2019'da 1 milyar 18 milyon 912 lira olurken 2020'de bu oran 347 milyon 623 liraya düşürülmüştü.

İBB Başkanı, 2019 seçim sürecinde afet öncesi, afet anı ve sonrası için vatandaşların bilgi alabileceği, kullanıcı dostu, iletişime açık İstanbul Hazır Afet Bilgi Sistemi dijital uygulamasının hayata geçirileceği vaat etmişti. Ancak onu da yapmadı.

REKLAMA DAHA ÇOK BÜTÇE AYIRDI
Sabah'ta yer alan habere göre; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, her yıl 20 bin olmak üzere 5 yılda 100 bin konut yapma vaadinde bulunmuştu. Ancak bu sözünü yerine getirmedi. Kentsel dönüşüme ayrılan bütçeyi de düşürdü. 2018'de bütçenin yüzde 5.5'ini kentsel dönüşüme ayrılırken, 2021'de yüzde 0.89'u, 2022'de yüzde 1.13'ü ve 2023'te de yüzde 1.59'u 2024'te ise yüzde 1'i kentsel dönüşüme ayrıldı. İBB Başkanı İmamoğlu, göreve geldikten sonrda İBB'nin deprem bütçesini de yüzde 65 oranında düşürmüştü. 2023 bütçesinde ise reklam için 849 milyon TL, deprem için ise 492 milyon TL kaynak ayırmıştı.

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Kentsel dönüşüme destek değil köstek! CHP’li İBB deprem bütçesini 6 kat düşürdü! İstanbul’da dava üstüne dava açtı
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