Kentsel dönüşüme destek değil köstek! CHP’li İBB deprem bütçesini 6 kat düşürdü! İstanbul’da dava üstüne dava açtı

Ancak KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt yaptığı açıklamada, 4 buçuk yılda 2 bin 95 konut ürettiklerini belirtti. İmamoğlu deprem bütçesinde de kırıma gitti. 2018'de bütçenin yüzde 5,5'i kentsel dönüşüme ayrılırken 2021'de yüzde 0,89'u, 2022'de yüzde 1,13'ü ve 2023'te de yüzde 1,59'u 2024'te ise bütçenin yüzde 1'i kentsel dönüşüme ayrıldı.
CHP'Lİ İBB, BELEDİYENİN DEPREM BÜTÇESİNİ 6 KAT DÜŞÜRDÜ
İBB Başkanı "İstanbul'un en önemli önceliği depremdir" demişti. Ancak İBB'nin deprem bütçesini yüzde 65 düşürdü İBB'nin deprem bütçesi 2019'da 1 milyar 18 milyon 912 lira olurken 2020'de bu oran 347 milyon 623 liraya düşürülmüştü.
İBB Başkanı, 2019 seçim sürecinde afet öncesi, afet anı ve sonrası için vatandaşların bilgi alabileceği, kullanıcı dostu, iletişime açık İstanbul Hazır Afet Bilgi Sistemi dijital uygulamasının hayata geçirileceği vaat etmişti. Ancak onu da yapmadı.
REKLAMA DAHA ÇOK BÜTÇE AYIRDI
Sabah'ta yer alan habere göre; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, her yıl 20 bin olmak üzere 5 yılda 100 bin konut yapma vaadinde bulunmuştu. Ancak bu sözünü yerine getirmedi. Kentsel dönüşüme ayrılan bütçeyi de düşürdü. 2018'de bütçenin yüzde 5.5'ini kentsel dönüşüme ayrılırken, 2021'de yüzde 0.89'u, 2022'de yüzde 1.13'ü ve 2023'te de yüzde 1.59'u 2024'te ise yüzde 1'i kentsel dönüşüme ayrıldı. İBB Başkanı İmamoğlu, göreve geldikten sonrda İBB'nin deprem bütçesini de yüzde 65 oranında düşürmüştü. 2023 bütçesinde ise reklam için 849 milyon TL, deprem için ise 492 milyon TL kaynak ayırmıştı.