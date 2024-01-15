Sultanbeyli’de işçilerin kaldığı barakada yangın: 3 kişi hayatını kaybetti! İstanbul Valiliği’nden açıklama

YANGINA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, özel bir firmaya ait olan ve burada çalışan işçilerin kaldığı konteynerde, sabaha karşı çıkan yangında 3 işçinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 1'i ağır 2 işçinin de yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralı işçilerin hastaneye sevk edildiği kaydedildi.

Açıklamada, yangının çıkış sebebi ile ilgili incelemenin sürdüğü belirtilerek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi.