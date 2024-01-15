SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Sultanbeyli'de işçilerin kaldığı barakada yangın: 3 kişi hayatını kaybetti! İstanbul Valiliği'nden açıklama

Son dakika haberleri... İstanbul Sultanbeyli'de çelik yapı malzemeleri üreten bir iş yerinin yanında bulunan ve işçilerin kaldığı barakada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında 3 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada yangının çıkış sebebi ile ilgili incelemenin sürdüğü belirtilerek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Ocak 2024, 09:10 Güncelleme 15 Ocak 2024, 09:33
Sultanbeyli’de işçilerin kaldığı barakada yangın: 3 kişi hayatını kaybetti! İstanbul Valiliği’nden açıklama

İstanbul Sultanbeyli'de, işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 3 kişi yaşamını yitirdi.

Mimar Sinan Mahallesi Sarayburnu Sokak'ta, özel bir firmaya ait iş yerinde çalışan işçilerin kaldığı konteynerde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında yaralanan 2 işçi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, konteynerde yaptıkları incelemede, 3 işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

YANGINA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, özel bir firmaya ait olan ve burada çalışan işçilerin kaldığı konteynerde, sabaha karşı çıkan yangında 3 işçinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 1'i ağır 2 işçinin de yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralı işçilerin hastaneye sevk edildiği kaydedildi.

Açıklamada, yangının çıkış sebebi ile ilgili incelemenin sürdüğü belirtilerek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
AK Parti 48 il adayının açıklanacağı tarihi bugün ilan edecek: Adım adım 31 Mart zaferine! Deprem illerinde büyük değişim
Antalyaspor’un futbolcusu Sagiv Jehezkel’den soykırımcı İsrail’e destek! Skandal gol sevincine tepki yağdı | Gözaltına alındı
Kentsel dönüşüme destek değil köstek! CHP’li İBB deprem bütçesini 6 kat düşürdü! İstanbul’da dava üstüne dava açtı
SON DAKİKA