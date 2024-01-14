SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

TBMM'de terörle mücadele oturumu: 16 Ocak Salı günü terörü lanetleyen Başkanlık Tezkeresi oylanacak

Son dakika haberleri... 16 Ocak Salı günü TBMM'de terörü lanetleyen Başkanlık Tezkeresi oylanacak. Dışişleri Bakanı Fidan ve Milli Savunma Bakanı Güler, TBMM'yi bilgilendirecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Ocak 2024, 18:44 Güncelleme 14 Ocak 2024, 19:22
TBMM’de terörle mücadele oturumu: 16 Ocak Salı günü terörü lanetleyen Başkanlık Tezkeresi oylanacak

Son dakika haberleri... TBMM Genel Kurulu, 16 Ocak Salı günü saat 15.00'te TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında açılacak.

▶️ TBMM'de terörle mücadele oturumu!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terör saldırılarına yönelik Genel Kurulu bilgilendirmesinin ardından parti grupları adına konuşmalar yapılacak.

Görüşmelerin tamamlanmasından sonra ise terörü lanetleyen ve terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğine dair TBMM Başkanlık tezkeresi okunup oylanacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA