CHP’li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’ün 25 yıllık karnesi: Susuzluk, altyapı sorunu, hukuka aykırı imar planları...

ASIRLIK ANIT AĞAÇLARI KATLETTİ
Sabah'ta yer alan habere göre, Gürün, Menteşe'de kızılçam ormanlarının kalbinde kurulması planlanan ve ÇED raporu ile ruhsatı iptal edilen çimento fabrikasının, imar planını isteyen köylülere kulak tıkadı. Meclis toplantısına katılarak protesto eden köylülere, barikat kurarak, zorbalıkla salondan çıkardı. Güneş Enerjisi Santrali kurmak için Menteşe'nin Denizova köyünde, bölgede ender yetişen asırlık palamut ve meşe ağaçları katletti.
ADAY OLMAYACAĞINI AÇIKLADI
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orman Gürün, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde aday olmayacağını duyurdu. Başkan Gürün, "5 dönem, 25 yıl gibi uzun bir süre görev yapma onurunu yaşayan bir belediye başkanı olarak yapmış olduğum değerlendirmeler sonucunda 2024 yerel seçimleri için aday olmama kararı aldım" ifadelerini kullandı. CHP'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı henüz açıklanmadı.