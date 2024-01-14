CHP’li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’ün 25 yıllık karnesi: Susuzluk, altyapı sorunu, hukuka aykırı imar planları...

SUYU YÖNETEMEDİ, HALK SUSUZLUKTAN KIRILDI

Özellikle Bodrum, Marmaris ve Fethiye'de ciddi su krizleri yaşandı. Bodrum'da her hafta su ishale hattı patladı. Turizm cennetinde halk susuzluktan kırılırken tonlarca su israf edildi. Yeraltı sularını koruyamadı, kayıp ve kaçakların önüne geçemedi. Bu yüzden barajlar kurudu.

Halk temel ihtiyaçlarını gideremedi, tankerle su temin etmeye çalıştı. Yağmur hasadı yapmaya başladı. Milas'la Bodrum arasında su kavgası yaşandı. Halk susuzluktan kırılırken suya yüzde 100'e varan zam yapması ise tepkilere neden oldu.

EN PAHALI ULAŞIM MUĞLA'DA

Muğla'da ulaşıma büyük zam yapıldı. Toplu taşımaya ve taksi ücretlerine yüzde 51 zam geldi. Ulaşıma yapılan zamla birlikte Türkiye'de en pahalı ulaşımın olduğu il Muğla oldu.

İMAR PLANLARI HUKUKA AYKIRI ÇIKTI

Muğla Büyükşehir Belediyesinin hazırlanan imar planlarının tümünün ve daha sonrasındaki revizyonların hukuka aykırı olduğu ortaya çıktı. Tüm Muğla'nın hukuken var olmayan imar planlarıyla yönetildiğinin gün yüzüne çıkmasından sonra bazı projeler mühürlendi. Muğla yatırımdan mahrum kaldı. Hukuksuzluğun üzerine giden avukatların ise engellenmeye çalışıldığı ileri sürüldü.