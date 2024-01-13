CHP’li İBB’ye bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı’nda rüşvet operasyonu! İndirim tarifesi ortaya çıktı: 20 bin lira





RÜŞVET TARİFESİ ORTAYA ÇIKTI



Operasyonla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Buna göre şüphelilerin, iş yeri açarken temin edilmesi gereken ruhsat belgesini başvuru yapan firmanın potansiyeline göre fiyat biçtikleri, mali kapasitesi yüksek şirkete 100 bin liraya kadar para istedikleri, mali yapısı zayıf durumda olan firmalara ise 20 bin liraya kadar rüşvet indirimine gittikleri belirlendi.