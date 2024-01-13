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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Cizre Devlet Hastanesi morguna 46 ambulans girdi iddiasını yalanladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bazı sosyal medya hesapları üzerinden yayılmaya çalışılan 'Cizre Devlet Hastanesi'nin morguna çok sayıda ambulans giriş yaptığı için morg ve hastane sivillere kapatıldı' iddiası asılsızdır." açıklamasında bulundu.

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Giriş Tarihi 13 Ocak 2024, 22:12 Güncelleme 13 Ocak 2024, 22:12
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Cizre Devlet Hastanesi morguna 46 ambulans girdi iddiasını yalanladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bazı sosyal medya hesapları üzerinden yayılmaya çalışılan 'Cizre Devlet Hastanesi'nin morguna çok sayıda ambulans giriş yaptığı için morg ve hastane sivillere kapatıldı' iddiası asılsızdır.

Hastanemiz, hiçbir birimi kapatılmaksızın vatandaşlarımıza sağlık hizmeti vermeye devam etmektedir. Sosyal medyadaki iddiaların maksadı açıktır. Bu maksat, devletimizi güçsüz göstermektir. İddiaların sahipleri, vatanına ve milletine bağlı olmak yerine terör örgütüne sempati duyanlardır."

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