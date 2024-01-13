Kahramanmaraş Valiliği açıkladı: Şehit Müslüm Özdemir’in ailesi çadırda yaşadığı iddiaları gerçeği yansıtmıyor!

Kahramanmaraş Valiliği, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in ailesinin çadırda yaşadığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Ailenin kendi arsasında ikamet etmek istemesi üzerine Konteyner verilmiştir." denildi.
📢 BASIN AÇIKLAMASI ⬇️@tcsavunma@TC_icisleri@iletisim#sehit#ErMüslümÖzdemirhttps://t.co/iuo0mbtFel pic.twitter.com/mw3OGjks9n— Kahramanmaraş Valiliği (@TCkahramanmaras) January 13, 2024
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen askerlerimizden hemşehrimiz Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in ailesinin çadırda yaşadığına ilişkin haberlerle ilgili açıklama yapma gereği duyulmuştur.