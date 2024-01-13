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Kahramanmaraş Valiliği açıkladı: Şehit Müslüm Özdemir'in ailesi çadırda yaşadığı iddiaları gerçeği yansıtmıyor!

Son dakika haberi! Kahramanmaraş Valiliği, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in ailesinin çadırda yaşadığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Ailenin kendi arsasında ikamet etmek istemesi üzerine Konteyner verilmiştir. Şehidimizin ailesi de kırsal mahallemizde ikamet etmektedir ve hak sahibidir. Aile için Kalıcı Köy Konutu kısa sürede yapılarak teslim edilecektir." denildi.

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Giriş Tarihi 13 Ocak 2024, 14:49 Güncelleme 13 Ocak 2024, 15:00
Kahramanmaraş Valiliği açıkladı: Şehit Müslüm Özdemir’in ailesi çadırda yaşadığı iddiaları gerçeği yansıtmıyor!

Kahramanmaraş Valiliği, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in ailesinin çadırda yaşadığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Ailenin kendi arsasında ikamet etmek istemesi üzerine Konteyner verilmiştir." denildi.



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen askerlerimizden hemşehrimiz Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in ailesinin çadırda yaşadığına ilişkin haberlerle ilgili açıklama yapma gereği duyulmuştur.



Şehidimizin ailesinin çadırda yaşadığı iddiasıyla yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır.



Kahramanmaraş'ta çadırlar tamamen kaldırılmış, depremzede vatandaşlarımız Konteyner Kentlere yerleştirilmiş ya da şahsi konteynerler kendilerine teslim edilmiştir. Bu doğrultuda ailemize de depremin ilk zamanında verilen çadırın yanı sıra ailenin kendi arsasında ikamet etmek istemesi üzerine Konteyner verilmiştir.

Şehit haberinin ailesine ulaştırılmasının hemen sonrasında Kahramanmaraş Valiliğimiz koordinesinde ilgili kurumlarımız tarafından mahallede bulunan taziye evi, tören alanı ve taziye yeri olarak belirlenmiştir.



Devletimiz, depremde evleri yıkılan ve ağır hasar alan tüm vatandaşlarımıza TOKİ Konutları ve Kalıcı Köy Konutlarını yapmaktadır. Konutların, depremzede vatandaşlarımıza teslim edilmesi için çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir.

Şehidimizin ailesi de kırsal mahallemizde ikamet etmektedir ve hak sahibidir. Aile için Kalıcı Köy Konutu kısa sürede yapılarak teslim edilecektir.

Lütfen asılsız ve algı amaçlı paylaşımlara itibar etmeyelim. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in acı haberi, Kahramanmaraş'taki anne ve babasına ulaştı. Şehidin ailesinin kaldığı konteyner ve çevresi Türk bayraklarıyla donatıldı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesine yapılan saldırıda şehit olanlardan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in ailesinin depremzede olduğu öğrenildi. Konteynerde kalan aileye acı haber ulaştırılırken, Özdemir'in anne ve babası gözyaşlarına boğuldu.



Şehit Özdemir'in acı haberi, Merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Şerefoğlu Mahallesi'ndeki konteynerde yaşayan baba Ali-Ümmihani Özdemir çiftine Dulkadiroğlu Kaymakamı Fatih Çelikkaya ve yetkililer tarafından verildi. 3 çocuklarından tek oğlu olan bekar Müslüm'ün şehadet haberiyle Özdemir çifti gözyaşlarına boğulurken, ailenin yaşadığı konteyner bölgesine Türk bayrakları asıldı.

Şehidin naaşı Dulkadiroğlu'nun Şerefoğlu Mahallesi'ndeki mahalle mezarlığında bugün ikindi namazını müteakip toprağa verilecek. Bir yıl önce göreve başlayan şehit Özdemir'in tek isteğinin ise depremde yıkılan evlerinin yerine yeni ev almak olduğu öğrenildi.

Şehidin yakını İsmail Kaya, "Konteynerde yaşıyorlardı. İki kız kardeşi, anne baba ve kendisi vardı. Kendisi askerlik görevine başladı, ev almak istiyordu. Allah rahmet eylesin" dedi.

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