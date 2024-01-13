Ankara’da engellilerden terör protestosu! Protez uzuvlarını ABD Büyükelçiliği önüne attılar: PKK’nın babası ABD anası İsrail



'UZVUMUZU KAYBETSEK DE BEDENİMİZLE, RUHUMUZLA VİCDANIMIZLA BURADAYIZ'



Memur-Sen Engelliler Komisyonu Başkanı Ahmet Dönmez, vicdansızlık ve adiliğin had safhaya çıktığı bir sürecin yaşandığını belirterek, "Bizim 'terör' dediklerimizin anaları İsrail, babaları ABD olduğu için gayrimeşru çocukları da PKK ve yandaşları oluyor. Bunun için bunlara lanet okumak bunlara vicdansızlığını hatırlatmak için buradayız. Dünyadaki sağlık örgütü, insan hakları dernekleri; kör, sağır, dilsiz olsa da Anadolu'nun körleri, sağırları, dilsizleri ve topalları burada."