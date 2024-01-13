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MSB açıkladı! Barış Pınarı bölgesinde sızmaya çalışan 12 terörist engellendi: 9 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildiği bildirildi. Yapılan açıklamada, "12 kişilik bir terörist grubun sızma girişimini başarılı şekilde önledi." denildi.

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Giriş Tarihi 13 Ocak 2024, 14:53 Güncelleme 13 Ocak 2024, 15:01
MSB açıkladı! Barış Pınarı bölgesinde sızmaya çalışan 12 terörist engellendi: 9 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 12 teröristten 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

▶️ İşte kalleş teröristlerin vurulduğu an!

Kahraman komandolarımız, Suriye kuzeyindeki 12 kişilik bir terörist grubun sızma girişimini başarılı şekilde önledi. Dün gece saldırı hazırlığı yaparak Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan teröristlere ateş destek vasıtalarıyla müdahale edilerek 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

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