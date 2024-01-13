MSB açıkladı! Barış Pınarı bölgesinde sızmaya çalışan 12 terörist engellendi: 9 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 12 teröristten 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirildi.
Kahraman komandolarımız, Suriye kuzeyindeki 12 kişilik bir terörist grubun sızma girişimini başarılı şekilde önledi. Dün gece saldırı hazırlığı yaparak Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan teröristlere ateş destek vasıtalarıyla müdahale edilerek 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz… pic.twitter.com/QJxFRPlCO1— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 13, 2024
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kahraman komandolarımız, Suriye kuzeyindeki 12 kişilik bir terörist grubun sızma girişimini başarılı şekilde önledi. Dün gece saldırı hazırlığı yaparak Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan teröristlere ateş destek vasıtalarıyla müdahale edilerek 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.