Irak’ın kuzeyinde hain saldırı | Silahı tutan kanlı el ABD! Hain saldırının perde arkasını uzman isimler açıkladı

"ABD TATBİKAT GERÇEKLEŞTİRDİ" Konuya ilişkin Güngör Yavuzaslan ise şunları ifade etti: 2019 Mayıs ayından itibaren Türkiye Irak'ın Kuzeyinde Pençe operasyonlarını gerçekleştiriyor. Bir güvenlik şeridi oluştu. Son 20 günde önce Hakurk ardından Metina, Zap hattında terör saldırıları gerçekleşti. Dün de yine Metina'da bir terör saldırısı gerçekleştirdi. Türkiye son yıllarda bu bölgeyi temizledi. Bu da terör örgütüne baskılama gerçekleştirdi. Terör örgütü aşağı tarafa gitti. Son günlerde zor şartlara ve sise rağmen TSK üs bölgelerine karşı terör eylemleri gerçekleşti. Bunun çeşitli nedenleri olabilir. Son dönemlerde Süleymaniye'de bulunan kamuoyunun Bafel Talabani olarak tanıdığı unsurlar ABD tarafından Haseke'ye getirilerek terör örgütü PKK ile tatbikat gerçekleştirdi. Bunun sonunda da bu tür hareketlenmeler görüyoruz.

Emekli Kurmay Albay Cüneyt Küsmez ise bölgeyi şu şekilde anlattı: Bölgenin arazi yapısı ve hava koşullarının güçlüğü sebebiyle operasyonlar kısıtlanıyor. Dolayısıyla buradaki faaliyetler keşif, gözetleme ve hedef tespiti üzerine yoğunlaşılıyor. Bölgede 2 farklı kuvvet yapılanması var. İlki sınırın güvenliğini hemen onun derinliğinde sabit üs bölgeleri ve onun da emniyetini alan farklı bölgelerde güneyden girişi kontrol edecek şekilde yerleştirilmiş geçici üs bölgeleri var. Bu yapılanma terör örgütünün etkisiz hale getirme amacı taşıyor. Tabii aynı zamanda kuvveti de zinde tutmak zorundasınız. Bu nedenle zaman zaman kuvvet belli noktalarda, belli sürelerde değiştiriliyor. Ama şu bir gerçek bölge uzman personelden oluşuyor.

Dün meydana gelen olay ve ondan önce meydana gelen acı olayın eylem tarzı benzerlik gösteriyor.Tabii burada bu eylem genel boyutları ile seçilmiş belirlenmiş sızma şeklinde gerçekleştirilmiş bir eylem. Arazi koşulları oldukça zor. Bu eylemin birliklerimizin yerinin tespit edilmesi ve belli bir noktada eylemin gerçekleştirildiği sonunu yaratıyor. Başlangıçtan itibaren burada icra edilen tüm eylemler sınırı temizlemeyi amaçlıyor. Bu oldukça zor bir iş. Yurt içindeki operasyonlarla burada yapılan operasyonlar arasında oldukça büyük bir fark var. Burası bir farklılık arz ediyor.

NEDEN GARA'YI TERCİH EDİYORLAR? Burada şöyle önemi bir nokta var. Ordumuz burada sürekli operasyonlar yapıyor. Ancak teröristlerin asla vazgeçmediği bir yer var. Orası Gara. Terörist aktarımı Gara üzerinden yapılıyor. Teröristler diğer alanlarda tutunamıyorlar. Bu nedenle Gara'yı tercih ediyorlar. TSK darbe vurdukça burada da barınamıyorlar. Bu yüzden Güney'e iniyorlar. Eylemin tarzı ve yapılış şekli sızmaya yönelik bilgiyi nasıl sağladıklarını akıllara getiriyor. Gara bir düğüm noktası. Gara'nın hemen Kuzeyi Metina bölgesi. Bu bölgelerin aralarında yaklaşık 30 km'ye yakın mesafeler var. Biz sürekli bu bölgelere operasyon yapıyoruz. Bu eylemi gerçekleştiren grubun bu bölgede olma ihtimali yok.

"BİLGİLER 3. KİŞİ TARAFINDAN SAĞLANDI" ABD'nin DEAŞ ile mücadele kapsamında bölgeye konuşlandırdı üslenme bölgeleri var. Bu bölgeleri bir kenara koyun. Bu bölgelerde ileri seviyede dinleme, keşif gibi unsurları var. ABD üs bölgesinin bunların varlığından haberdar olmaması mümkün değil. Burada bir bilgi desteğinin 3. bir kişi tarafından sağlandığı çok açık. STRATEJİK DEĞİŞİKLİK YAPILACAK MI?

Küsmez, bugünkü güvenlik zirvesinde yeni uygulamalar ve yeni tedbirler alınabileceğini belirtti. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN