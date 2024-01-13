SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Irak’ın kuzeyinde hain saldırı | Silahı tutan kanlı el ABD! Hain saldırının perde arkasını uzman isimler açıkladı

Türkiye 9 askerinin şehit edildiği haberine ağlarken TSK’da bölgedeki operasyonlarına  hız kesmeden devam ediyor.  Peki bölgede neler oluyor? Koordinat bilgilerine nasıl ulaşıldı? sorularına A Haber ekranlarda Güngör Yavuzaslan, Emekli Kurmay Albay Cüneyt Küsmez ve Emekli Kıdemli Albay Mithat Işık canlı yayında yanıt verdi. İşte terör örgütü PKK’nın yuvalandığı bölgeye ilişkin tüm detaylar ve kalleş saldırının perde arkası...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Ocak 2024, 10:35 Güncelleme 13 Ocak 2024, 11:23
Irak’ın kuzeyinde hain saldırı | Silahı tutan kanlı el ABD! Hain saldırının perde arkasını uzman isimler açıkladı

Dün gece saatlerinde gelen şehit haberleri tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda 9 Mehmetçik şehit düştü. TSK'nın bölgedeki operasyonları ise hız kesmeden devam ediyor. Peki kalleş saldırının arkasında kim var? Bölgede neler oluyor? sorularına A Haber ekranlarda Güngör Yavuzaslan, Emekli Kurmay Albay Cüneyt Küsmez ve Emekli Kıdemli Albay Mithat Işık canlı yayında yanıt verdi. İşte terör örgütü PKK'nın yuvalandığı bölgeye ilişkin tüm detaylar…

"ABD TERÖRİSTLERE SİLAH VERİYOR"

Emekli Kıdemli Albay Mithat Işık, saldırıya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

Bölgede yaklaşık 5 yıl uzun yıllar 1995-2001 yıllarında görev yapmış ve bölgeyi çok iyi bilen bir kişi olarak şunu söylüyorum. Bölgede arazinin yapısı çok zor. Bölgede 4-5 tugayımızın o bölgede operasyon yaptığını düşünüyorum. Tabii operasyonu etkileyen bazı coğrafi şartlar var bunlardan ilki arazinin yapısı ikincisi ise meteoroloji şartlar. Havanın karanlık olması, sisli olması bu durum bizim ekiplerimizin görüşlerini kısıtlıyor. Aynı arazide bölücü terör örgütünün unsurları da geliyor. Onlar nasıl geliyor diyeceksiniz. Aslında biz ABD'nin vekalet savaşı yürüttüğü bir terör örgütü ile mücadele ediyoruz. Bölücü terör örgütü artık susturuculu uzun namlulu silahlar kullanabiliyor. Teröristlerin elinde GPS dediğimiz verilin koordinata götüren cihazlar var. Gece görüş gözlükleri var. Karda yürüyecek su geçirmeyecek botlar giyiyorlar. Modern bir orduda olan silahların teçhizatların tamamı bunlarda var. Terör örgütünün elindeki imkanlar eskisi gibi değil. ABD'de Suriye'de eğittiği bu terörist unsurlara modern silahlar veriyor.

Terör saldırısı nasıl gerçekleşti?

KOORDİNATLARI KİM VERDİ?

Bizim birliklerimiz artık orada yerleşik hale geçti. Askerlerimiz üs bölgelerinde gündüz görüntü verdiği yerde gece durmayacak. Oraya 20-30 metre mesafelerle değişim yapmalı. Ben birliklerimizin bulunduğu koordinatları ABD'nin verdiği kanaatindeyim. Elinde GPS olan teröristler buna göre saldırı planı yapıyor. ABD'den aldığı konuma göre arazi nasıl olursa olsun oraya geliyor teröristler. İşte askerlerimiz sık sık bulunduğu mevzileri değiştirmeli. Bölgede zor şartlar var ve örgüt bu yüzden burayı seçmiş. Biz de zoru başaracağız imkansız zaman alacak.

"ABD TATBİKAT GERÇEKLEŞTİRDİ"

Konuya ilişkin Güngör Yavuzaslan ise şunları ifade etti:

2019 Mayıs ayından itibaren Türkiye Irak'ın Kuzeyinde Pençe operasyonlarını gerçekleştiriyor. Bir güvenlik şeridi oluştu. Son 20 günde önce Hakurk ardından Metina, Zap hattında terör saldırıları gerçekleşti. Dün de yine Metina'da bir terör saldırısı gerçekleştirdi.

Türkiye son yıllarda bu bölgeyi temizledi. Bu da terör örgütüne baskılama gerçekleştirdi. Terör örgütü aşağı tarafa gitti. Son günlerde zor şartlara ve sise rağmen TSK üs bölgelerine karşı terör eylemleri gerçekleşti. Bunun çeşitli nedenleri olabilir. Son dönemlerde Süleymaniye'de bulunan kamuoyunun Bafel Talabani olarak tanıdığı unsurlar ABD tarafından Haseke'ye getirilerek terör örgütü PKK ile tatbikat gerçekleştirdi. Bunun sonunda da bu tür hareketlenmeler görüyoruz.

Emekli Kurmay Albay Cüneyt Küsmez ise bölgeyi şu şekilde anlattı:

Bölgenin arazi yapısı ve hava koşullarının güçlüğü sebebiyle operasyonlar kısıtlanıyor. Dolayısıyla buradaki faaliyetler keşif, gözetleme ve hedef tespiti üzerine yoğunlaşılıyor. Bölgede 2 farklı kuvvet yapılanması var. İlki sınırın güvenliğini hemen onun derinliğinde sabit üs bölgeleri ve onun da emniyetini alan farklı bölgelerde güneyden girişi kontrol edecek şekilde yerleştirilmiş geçici üs bölgeleri var.

Bu yapılanma terör örgütünün etkisiz hale getirme amacı taşıyor. Tabii aynı zamanda kuvveti de zinde tutmak zorundasınız. Bu nedenle zaman zaman kuvvet belli noktalarda, belli sürelerde değiştiriliyor. Ama şu bir gerçek bölge uzman personelden oluşuyor.

Dün meydana gelen olay ve ondan önce meydana gelen acı olayın eylem tarzı benzerlik gösteriyor.Tabii burada bu eylem genel boyutları ile seçilmiş belirlenmiş sızma şeklinde gerçekleştirilmiş bir eylem. Arazi koşulları oldukça zor. Bu eylemin birliklerimizin yerinin tespit edilmesi ve belli bir noktada eylemin gerçekleştirildiği sonunu yaratıyor.

Başlangıçtan itibaren burada icra edilen tüm eylemler sınırı temizlemeyi amaçlıyor. Bu oldukça zor bir iş. Yurt içindeki operasyonlarla burada yapılan operasyonlar arasında oldukça büyük bir fark var. Burası bir farklılık arz ediyor.

NEDEN GARA'YI TERCİH EDİYORLAR?

Burada şöyle önemi bir nokta var. Ordumuz burada sürekli operasyonlar yapıyor. Ancak teröristlerin asla vazgeçmediği bir yer var. Orası Gara. Terörist aktarımı Gara üzerinden yapılıyor. Teröristler diğer alanlarda tutunamıyorlar. Bu nedenle Gara'yı tercih ediyorlar. TSK darbe vurdukça burada da barınamıyorlar. Bu yüzden Güney'e iniyorlar.

Eylemin tarzı ve yapılış şekli sızmaya yönelik bilgiyi nasıl sağladıklarını akıllara getiriyor. Gara bir düğüm noktası. Gara'nın hemen Kuzeyi Metina bölgesi. Bu bölgelerin aralarında yaklaşık 30 km'ye yakın mesafeler var. Biz sürekli bu bölgelere operasyon yapıyoruz. Bu eylemi gerçekleştiren grubun bu bölgede olma ihtimali yok.

"BİLGİLER 3. KİŞİ TARAFINDAN SAĞLANDI"

ABD'nin DEAŞ ile mücadele kapsamında bölgeye konuşlandırdı üslenme bölgeleri var. Bu bölgeleri bir kenara koyun. Bu bölgelerde ileri seviyede dinleme, keşif gibi unsurları var. ABD üs bölgesinin bunların varlığından haberdar olmaması mümkün değil. Burada bir bilgi desteğinin 3. bir kişi tarafından sağlandığı çok açık.

STRATEJİK DEĞİŞİKLİK YAPILACAK MI?
Küsmez, bugünkü güvenlik zirvesinde yeni uygulamalar ve yeni tedbirler alınabileceğini belirtti.

Hain terör saldırısının planı ABDli komutanın ziyareti sırasında mı yapıldı? Kanlı eylem deşifre oldu

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Irak’ın kuzeyinden acı haber | MSB görüntüleri yayımladı: 29 terör hedefi imha edildi | Sosyal medya provokatörlerine operasyon
MİT’ten PKK’ya nokta operasyon! Avrupa’dan eleman temin eden terörist Faik Aydın etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan liderliğinde İstanbul’da kritik güvenlik zirvesi
SON DAKİKA