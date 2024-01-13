Eski MİT Kontraterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür KOAH hastalığı sebebiyle tedavi gördüğü Çam Sakura Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybetti.
ENTÜBE EDİLMİŞTİ
Solunum yetmezliği nedeni ile yoğun bakıma alınan Mehmet Eymür entübe edilmişti.
Eski MİT Kontraterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür KOAH hastalığı sebebiyle tedavi gördüğü Çam Sakura Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybetti.
ENTÜBE EDİLMİŞTİ
Solunum yetmezliği nedeni ile yoğun bakıma alınan Mehmet Eymür entübe edilmişti.
MEHMET EYMÜR KİMDİR?
MİT Kontrterör Dairesi eski Başkanı olan Eymür, 1943′te İstanbul'da doğdu. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Yüksekokulu'nu bitirdi. Ardından Milli İstihbarat Teşkilatı'na girdi.
MİT'te Hiram Abas'la birlikte Ziverbey'de Faik Türün'ün emrinde çalıştı. Kızıldere ve Ulaş Bardakçı'nın öldürüldüğü operasyonlara katıldı.
1975′te Ankara MİT Bölge Dairesi Başkanlığı Takip Şube Müdürlüğü de yapan Eymür, 1980′de Bulgaristan'a gittikten sonra 1982′de Kenan Evren'in damadı Erkan Gürvit tarafından Köşk'e çağırıldı. ASALA'ya karşı eylemlerde görevlendirildi.
Türkiye'ye döndükten sonra Mardin MİT Bölge Müdürlüğü'ne getirildi. Daha sonra Ankara'da Kontrespiyonaj Dairesi içinde kurulan Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne tayin edildi.
BABALAR OPERASYONUNU
Başkan yardımcılığı görevine getirildikten sonra 1984′te Genelkurmay Başkanlığı'ndan alınan izinle Babalar Operasyonu'nu başlattı.
Abdullah Çatlı'nın istihbarat amaçlı kullanıldığını ancak daha sonra kontrolden çıkıp kendisini bile görevden aldırmak istediğini ileri sürdü. Tarık Ümit'in kaçırılmasının ardından Mehmet Ağar'ı aradığını ve serbest bırakılmasını söylediğini açıkladı. 70′li yılların başında girdiği MİT'te Alaattin Çakıcı'nın yakalanmasının ardından Washington'dan merkeze çağırıldı. Emeklilik kararına direnince MİT Yasası'nın 19. maddesi işletildi ve Mesut Yılmaz'ın onayıyla Şeker Fabrikaları'na müşavir olarak atandı.
Daha sonra emekliye ayrılarak Washington'a yerleşen Eymür bir internet sitesinde yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.
Eymür, 12 Mayıs 2000′de bir gazeteye verdiği demeçte, Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım konusunun MİT'le değil kendisiyle özdeşleştirilmesinden rahatsız olduğunu belirterek, "Teşkilatın elemanları arasında yüzlerce Yeşil var. Yeşil önce de vardı, yetkililer ne derse desinler, bundan sonra da olacaktır" dedi.
Eymür hakkında gerek basına e-mail yoluyla gerek açtığı web sitesindeki açıklamaları nedeniyle "Devletin gizli sırlarını ifşa etmek" suçundan soruşturma başlatıldı. Sitede yer alan bilgiler üzerine MİT, Eymür hakkında Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne suç duyurusunda bulundu. DGM Savcılığı yetkisizlik kararı vererek dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.
Yürütülen soruşturma çerçevesinde, Eymür'ün adres tespiti ve kimlik bilgileri için Başbakanlığa yazı gönderildi. Eymür, 2003 yılında Türkiye'ye döndü.
Eymür, eski MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun'a "hakaret" ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada, 7 ay hapis ve 513 YTL adli para cezasına çarptırıldı. Eymür'ün hapis cezası, adli para cezasına çevrildi.