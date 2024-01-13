İstanbul’da o ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat 16.00-17.00-17.30’a kadar yok! Başahşehir, Bayrampaşa, Bağcılar, Esenler, Fatih, Sarıyer, Ümraniye...

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), İstanbul'un çeşitli ilçelerinde 13 Ocak 2024 Cumartesi günü gerçekleşecek olan elektrik kesintileriyle ilgili detaylı bilgi verdi. Kesintiler, altyapı çalışmaları ve bakım sebebiyle gerçekleşecek olup, belirli saatler arasında bazı mahalle ve sokaklarda etkili olacak. İşte ilçe ilçe kesinti detayları:
BEYLİKDÜZÜ'nde Elektrik Kesintisi
- MERKEZ-GÜRPINAR Mahallesi: AKÇE, ERTUĞRUL, PEKMEZ, TOLGA, YAŞAM, ZERDALİ, ÖMER SEYFETTİN, ŞÜKRAN sokaklar, 13/01/2024 09:00 - 17:00 saatleri arasında.
BEYOĞLU'nda Elektrik Kesintisi
ÜÇÜK PİYALE, SURURİ MEHMET EFENDİ Mahalleleri:** BAHRİYE, KASIMPAŞA KÜLHAN, POTİNCİLER, TURŞUCU BAYRAM sokaklar ve çevresi, 13/01/2024 09:00 - 16:00 saatleri arasında.
ESENLER'de Elektrik Kesintisi
- MERKEZ-FATİH Mahallesi: 219., 269., AKSARAY, ANAFARTALAR, HAKKI BAŞAR sokaklar, 13/01/2024 10:00 - 14:00 saatleri arasında.
ESENYURT'ta Elektrik Kesintisi
- MERKEZ-PİRİ REİS Mahallesi: 2268., 2279., 2280. sokaklar, 13/01/2024 09:00 - 17:00 saatleri arasında.