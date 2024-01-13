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İstanbul'da o ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat 16.00-17.00-17.30'a kadar yok! Başahşehir, Bayrampaşa, Bağcılar, Esenler, Fatih, Sarıyer, Ümraniye...

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), İstanbul'un çeşitli ilçelerinde 13 Ocak 2024 Cumartesi günü gerçekleşecek olan elektrik kesintileriyle ilgili detaylı bilgi verdi. Kesintiler, altyapı çalışmaları ve bakım sebebiyle gerçekleşecek olup, belirli saatler arasında bazı mahalle ve sokaklarda etkili olacak. İşte ilçe ilçe kesinti detayları:

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Giriş Tarihi 13 Ocak 2024, 12:58 Güncelleme 13 Ocak 2024, 13:03
İstanbul’da o ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat 16.00-17.00-17.30’a kadar yok! Başahşehir, Bayrampaşa, Bağcılar, Esenler, Fatih, Sarıyer, Ümraniye...

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), İstanbul'un çeşitli ilçelerinde 13 Ocak 2024 Cumartesi günü gerçekleşecek olan elektrik kesintileriyle ilgili detaylı bilgi verdi. Kesintiler, altyapı çalışmaları ve bakım sebebiyle gerçekleşecek olup, belirli saatler arasında bazı mahalle ve sokaklarda etkili olacak. İşte ilçe ilçe kesinti detayları:

BAĞCILAR'da Elektrik Kesintisi

  • MERKEZ-YAVUZ SELİM Mahallesi: 1001., 1003., 1005., 992., 995., 996., 998. sokaklar, 13/01/2024 08:00 - 16:00 saatleri arasında.
  • MERKEZ-FATİH Mahallesi: 1769., 1776., 1777., 1778. sokaklar / KEMALPAŞA Mahallesi: 1876. ve civar sokaklar, 13/01/2024 09:00 - 17:00 saatleri arasında.

BAHÇELİEVLER'de Elektrik Kesintisi

  • MERKEZ-CUMHURİYET Mahallesi: AY, KULA, MESUT, YILDIZ 2 sokaklar, 13/01/2024 10:00 - 13:00 saatleri arasında.

BAŞAKŞEHİR'de Elektrik Kesintisi

  • MERKEZ-ŞAMLAR Mahallesi: 19 MAYIS, CENNETKUŞU sokaklar, 13/01/2024 10:00 - 17:00 saatleri arasında.

BAYRAMPAŞA'da Elektrik Kesintisi

  • MERKEZ-YENİDOĞAN Mahallesi: ESER, POLAT sokaklar, 13/01/2024 13:00 - 21:00 saatleri arasında.

BEYLİKDÜZÜ'nde Elektrik Kesintisi

  • MERKEZ-GÜRPINAR Mahallesi: AKÇE, ERTUĞRUL, PEKMEZ, TOLGA, YAŞAM, ZERDALİ, ÖMER SEYFETTİN, ŞÜKRAN sokaklar, 13/01/2024 09:00 - 17:00 saatleri arasında.

BEYOĞLU'nda Elektrik Kesintisi

  • **MERKEZ-CAMİİKEBİR, K

ÜÇÜK PİYALE, SURURİ MEHMET EFENDİ Mahalleleri:** BAHRİYE, KASIMPAŞA KÜLHAN, POTİNCİLER, TURŞUCU BAYRAM sokaklar ve çevresi, 13/01/2024 09:00 - 16:00 saatleri arasında.

ESENLER'de Elektrik Kesintisi

  • MERKEZ-FATİH Mahallesi: 219., 269., AKSARAY, ANAFARTALAR, HAKKI BAŞAR sokaklar, 13/01/2024 10:00 - 14:00 saatleri arasında.

ESENYURT'ta Elektrik Kesintisi

  • MERKEZ-PİRİ REİS Mahallesi: 2268., 2279., 2280. sokaklar, 13/01/2024 09:00 - 17:00 saatleri arasında.

EYÜPSULTAN'da Elektrik Kesintisi

  • MİTHATPAŞA Mahallesi: 13/01/2024 10:00 - 15:00 saatleri arasında.

FATİH'te Elektrik Kesintisi

  • MERKEZ-AKŞEMSETTİN, AYVANSARAY Mahalleleri: AKDENİZ, HACI FİDAN, ŞEMSETTİN SAMİ, ALİPAŞA MEKTEBİ, KARİYE TÜRBESİ, KARİYE İMARETİ, KUYULU BAHÇE sokaklar, 13/01/2024 09:30 - 17:30 saatleri arasında.

GAZİOSMANPAŞA'da Elektrik Kesintisi

  • MERKEZ-MEVLANA Mahallesi: 869/1., 876., SEFA sokaklar, 13/01/2024 09:00 - 17:00 saatleri arasında.

GÜNGÖREN'de Elektrik Kesintisi

  • MERKEZ-GÜNEŞTEPE Mahallesi: DEMİRCİ, YEŞİLTEPE, ŞEHİT ERDAL ÇINAR, ŞEHİT TARIK ALTINBAŞ, ŞEHİTLER sokaklar, 13/01/2024 09:00 - 12:00 saatleri arasında.

KAĞITHANE'de Elektrik Kesintisi

  • MERKEZ-YEŞİLCE Mahallesi: DUMANLI, DENİZATI, DEVİR, DOLUNAY, DOSTLUK, HALİL RAHMAN ve çevresi, 13/01/2024 09:00 - 16:00 saatleri arasında.

KÜÇÜKÇEKMECE'de Elektrik Kesintisi

  • MERKEZ-HALKALI MERKEZ Mahallesi: ÖZGÜN sokak, 13/01/2024 10:00 - 17:00 saatleri arasında.

SARIYER'de Elektrik Kesintisi

  • MERKEZ-EMİRGAN, REŞİTPAŞA Mahalleleri: POSTA YOLU, BAL ÇİÇEĞİ, TUNCAY ARTUN sokaklar, 13/01/2024 09:00 - 16:00 saatleri arasında.

SİLİVRİ'de Elektrik Kesintisi

  • **MERKEZ-GÜMÜŞYAKA

ve diğer mahallelerdeki birçok sokak, 13/01/2024 tarihinde farklı saatlerde kesintilere tabi tutulacak.

SULTANGAZİ'de Elektrik Kesintisi

  • MERKEZ-75. YIL, SULTANÇİFTLİĞİ, İSMETPAŞA Mahalleleri: Çeşitli sokaklar, 13/01/2024 09:30 - 17:30 saatleri arasında.

ÜMRANİYE'de Elektrik Kesintisi

  • Bakım Çalışması: PETROL ÇIKMAZI, ALEMDAĞ, ÖZENÇ, TEPEÜSTÜ, EDAGÜL, MALAZGİRT, PETROLYOLU, TEPEÜSTÜ ÖZGÜR sokaklar, 13/01/2024 12:00 - 14:00 saatleri arasında.

Etkilenen Vatandaşlara Tavsiyeler

Elektrik kesintisi sırasında elektronik cihazların zarar görmemesi için prizden çıkarılması, kesinti sonrasında elektrik geldiğinde ani yüklenmeleri önlemek için cihazların yavaş yavaş çalıştırılması önerilmektedir. Ayrıca, kesinti süreleri boyunca güvenlik önlemlerinin alınması ve acil durumlar için el feneri, şarjlı lamba gibi alternatif ışık kaynaklarının hazır bulundurulması faydalı olacaktır.

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