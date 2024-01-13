İstanbul’da o ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat 16.00-17.00-17.30’a kadar yok! Başahşehir, Bayrampaşa, Bağcılar, Esenler, Fatih, Sarıyer, Ümraniye...

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), İstanbul'un çeşitli ilçelerinde 13 Ocak 2024 Cumartesi günü gerçekleşecek olan elektrik kesintileriyle ilgili detaylı bilgi verdi. Kesintiler, altyapı çalışmaları ve bakım sebebiyle gerçekleşecek olup, belirli saatler arasında bazı mahalle ve sokaklarda etkili olacak. İşte ilçe ilçe kesinti detayları: