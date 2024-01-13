Alçak saldırı kanlı taziye! PKK saldırdı terör örgütünü silahlandıran ABD sözde müttefik mesajı yayımladı: Sosyal medyadan tepki yağdı

A Haber ekibi de kranlara taşımıştı.
Bixi, Kalaşnikof, M16, Gece görüşlü dürbün, dalgıç takımı.... Sadece silahlar değil, onlara ait mühimmat ve haberleşme araçları da ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında dalgıç takımından elektrik akım düzenleyiciye kadar her şey vardı. A Haber muhabiri Barış Türel ve kameraman Mehmet Ali Bağ, son dönemde tek seferde ele geçirilen ve Hakkari Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanlığı'nda sergilenen cephaneliği ekrana taşırken Gazeteci Güngör Yavuzarslan da canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.
A Haber Muhabiri Barış Türel şu açıklamaları yaptı:
"Kahraman komandolarımız girilmez denilen yerlere ve mağaralara tek tek girerek imha ediyor. Son olarak Pençe-Kilit bölgesinde yapılan operasyonda mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Bizler şu anda Çukurca 2. Hudut Komutanlığı'nda ele geçirilen silahlar, mühimmatlar ve yaşam malzemeleri burada gösteriliyor.
Kahraman komandolarımız bu malzemeleri tek tek ele geçirdi. 467 adet kullanılmamış AK-47 yani kalaşnikof mağaralarda bulundu. Teröristlerin kullandıkları silahlar bunlar. Bunlar Pence-Kilit bölgesinde Zap'ta girilen bir mağarada ele geçirildi. Teröristler bu silahlarla bizim kahraman Mehmetçiklerimize saldırıyordu. İşte onların inlerine girildi ve bu silahlar ele geçirildi.
Son dönemde tek seferde ele geçirilen en yüksek silah sayısı oldu. Askerlerimiz teröristleri tek tek imha ederken onların hem lojistik hem farklı türlerdeki unsurlarını tek tek ele geçirip yok ediyor. Silahlara ait dipçikler de mağarada ele geçirilen malzemeler arasında yer alıyor. Bu silahlar Çukurca 2. Hudut Komutanlığı'nda sergileniyor. Burada henüz açılmamış kullanılmamış silahlar ve mühimmatlar var.
TERMAL SİLAH DÜRBÜNÜ
Operasyonda kapsamında çok sayıda yaşam malzemesi de ele geçirildi. Çantadan çıkan malzemeler ise dikkat çekiyor. Go pro kamera, telsizler bunun yanında teröristlere ait örgütsel dokümanlar da ele geçirilen malzemeler arasında. Patlayıcının nasıl hazırlanıp döşeneceğine dair bir teknik kitapta oldukça dikkat çekici. Yine termal silah dürbünü dikkat çeken malzemeler arasında. İşte bunlar bir çantanın içerisinden çıktı.
İHA VE SİHA'DAN KAÇMAK İÇİN ŞEMSİYE
Patlayıcı yapımında kullanılmak üzere malzemelerde yapılan operasyonda ele geçirilen malzemeler arasında yer alıyor. İçerisi alüminyum tabaka ile kaplanmış ve İHA ile SİHA'dan kaçmak için kullanılıyor. Operasyonda ele geçirilen silahlar arasında bixi de yer alıyor. Sözde terörist liderlerinin kullandığı M-16'lar da mağara ele geçirilen silahlar arasında yer alıyor. Amerikan yapımı bu silahlar teröristlerin ininde ele geçirildi."
Gazeteci Güngör Yavusaslan ise şu değerlendirmeleri yaptı:
"M16 ABD ordusunda çok yaygın kullanılan bir silah. Son dönemlerde yeni versiyonunu özellikle Suriye'de teslim ettikleri silahlar içinde var. AK-47 geleneksel olarak PKK'da gördüğümüz silahlar içinde çok yaygın var. Bunlar Rus yapımı Kalaşnikof ismiyle biliniyor. Ancak M16 ve diğer silahlar özellikle Suriye'de yardım paketi adı altında verilen silahlar arasında. Bunu genellikle üst düzey militanlar kullanıyor.
TANKSAVAR SİLAHLAR DA VERİLMEYE BAŞLANDI
Bunlar Pençe bölgelerinde ele geçirildi. Bu silahlar Suriye'de kullanılıyor. Termal şemsiye de çok önemli. Isı tespitinin önüne geçmeye çalışıyorlar. Bunu son dönemde çok görüyoruz. TSK'nın İHA ve SİHA'larından kaçmak içim çalışıyorlar. Son dönemde Javelin de verilmeye başlandı. Bu da anti tank silahı olarak biliniyor ve son derece etkili bir silahtır. Füze atıyor ve tankları imha etmek için kullanılıyor. Sadece bu silahları vermekle kalmıyor bu silahların eğitimini de veriyor. ABD açık şekilde örgütü silahlandırıyor. Sadece ABD değil Batı menşeili birçok silah var. Gece görüş sistemleri daha önce PKK'nın elinde yoktu. Bunları yeni verdi.
ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER ŞÖYLE:
- 1 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek,
- 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği,
- 4 adet AK-47 piyade tüfeği,
- 200 adet el bombası,
- 560 adet doçka makineli tüfek mühimmatı,
- 7500 adet 7.62 mm mühimmat,
- 1500 adet 5.56 mm mühimmat,
- EYP yapımında kullanılan devreler, kablolar ve ateşleme düzenekleri,
- 39 adet AK-47 şarjörü,
- 4 adet Dragunov şarjörü,
- 10 adet M16 piyade tüfeği şarjörü,
- 3 adet keskin nişancı dürbünü,
- 1 adet dürbün,
- 5 adet termal silah dürbünü,
- 2 adet sabit telefon,
- 1 adet kamera kayıt cihazı,
- 5 adet Yaesu telsiz,
- 1 adet Yaesu telsiz batarya,
- 1 adet sabit merkez Yaesu telsizi,
- 2 adet 15vat invertör (akım düzenleyici),
- 3 adet dalgıç seti,
- 6 adet oksijen tüpü,
- 1 adet hücum çantası,
- 5 adet şarjörlük,
- Muhtelif yaşam malzemeleri