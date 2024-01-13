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Alçak saldırı kanlı taziye! PKK saldırdı terör örgütünü silahlandıran ABD sözde müttefik mesajı yayımladı: Sosyal medyadan tepki yağdı

Son dakika haberi! ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, terör örgütü PKK'nın düzenlediği alçak saldırının ardından resmi sosyal medya hesabından skandal bir paylaşım yaptı. Terör örgütünün Suriye kolu SDG ve YPG/PKK'yı silahlandıran eli kanlı devlet terörle mücadelede Türkiye'nin yanında olduğunu iddia etti. ABD'nin sözde taziyesine vatandaşlar tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi 13 Ocak 2024, 13:10 Güncelleme 13 Ocak 2024, 13:32
Alçak saldırı kanlı taziye! PKK saldırdı terör örgütünü silahlandıran ABD sözde müttefik mesajı yayımladı: Sosyal medyadan tepki yağdı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, terör örgütü PKK'nın düzenlediği alçak saldırının ardından resmi sosyal medya hesabından skandal bir paylaşım yaptı.

ALÇAK SALDIRI SONRASI İKİYÜZLÜ TAZİYE MESAJI



Terör örgütünün Suriye kolu SDG ve YPG'yi silahlandıran eli kanlı devlet terörle mücadelede Türkiye'nin yanında olduğunu iddia eden büyükelçilik paylaşımında, "ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Temsilciliği olarak, 12 Ocak tarihinde teröristlerin Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız." ifadelerini kullandı.

İKİYÜZLÜ KATİL ABD

Terör örgütü YPG/PKK'yı hem eğiten hem de silahlandıran ABD'nin sözde taziyesine vatandaşlar, "İkiyüzlü ABD" , "Katil ABD" sözleriyle tepki gösterdi.

İşte o tepkiler:

Vuran kaçar vurduran taziye ziyaretine gelir.

Oh ne güzel PKK'ya silah ver sonra da kına.

Pılınızı pırtınız toplayıp bu coğrafyayı kaçarcasına terk ettiğiniz günler yakındır.

Geçtiğimiz aylarda ABD'nin vurduğu SİHA'mızı hatırlatan bir vatandaş ise, "Türkiye'ye ait iha kim vurmuştu?" diyerek tepki gösterdi.

Sadece ABD değil! PKKyı kim besliyor? Neden üs bölgesi hedef alındı? Nasıl saldırdılar?

SALDIRININ ARKASINDA ELİ KANLI TERÖR DEVLETİ ABD VAR

Türkiye terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe indirirken son dönemde Irak'ın kuzeyinde alçak saldırılar gerçekleşti. Emperyalist güçlerin tetikçisi PKK 23 Aralık'ta 12 askerimizi dün de 9 kahramanımızı şehit etti.

Son dönemde üs bölgelerimize yönelik gerçekleştirilen saldırılarda Türkiye'nin bölgede etkin bir aktör olmasını istemeyen güçlerin parmağı olduğu yorumları yapılıyor.

Bir anlamda Türkiye'ye yönelik "Yıpratma Savaşı" uygulanmaya çalışılıyor.

NEDEN VE NASIL SALDIRDILAR?

Sözde müttefikimiz ABD'nin terör örgütü PKK'ya açık destek verdiği bilinirken bazı sorular da akılları kurcalıyor... Saldırlar neden yoğunlaştı? Bölgenin Türkiye için önemi ne? Nasıl saldırdılar?

Hürriyet Yazarı Hande Fırat saldırıya ilişkin Ankara'da yapılan değerlendirmeleri kaleme aldı. "Terör örgütüne sadece ABD'nin değil farklı merkezlerin de silah, mühimmat, istihbarat bilgisi verdiği yönünde bilgiler mevcut." diyen Fırat, "Küresel güçlerin de bölgedeki hesap ve çıkarları, İsrail'in Gazze katliamı da göz önünde bulundurulursa; bölgede bu güçlerin her birinin kendi terör örgütünü ya da vekalet güçlerini kullandığını söylemek yanlış olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Hande Fırat'ın yazısı şu şekilde:

"Türkiye terörle mücadelesini hem içeride, hem de kaynağında yani sınırlarının hemen ötesinde kararlılıkla yürütürken; dün akşam 9 askerimizin daha şehit oldukları haberi geldi. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada "12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada" ifadesini kullanarak 9 askerimizin şehit olduğunu açıkladı. Peki olay nasıl gerçekleşti, amaçları ne, yöntem mi değiştirdiler? Türk askerinin konuşlandığı söz konusu bölge neden önemli?

Bu soruların yanıtlarını güvenlik zirvesi öncesinde Ankara nasıl değerlendiriyor, ona bakacağız:

METİNA VE BÖLGENİN TSK AÇISINDAN ÖNEMİ
*Söz konusu bölge, terörü kaynağında kurutmak, sızmaları önlemek, teröristlerin sınırlarımıza sızmasını önlemek için Türk Silahlı Kuvvetleri açısından hayati önemde.

* Zap ve Metina Türkiye'nin sınır bölgesi güvenliği için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mutlaka bulunması gerektiği bir bölge.

* Son dönemde TSK bölgede daha da güneye indikçe, meskun mahallere ve köylere de yaklaşmış durumda.

* Sivil hassasiyeti nedeniyle TSK köylere ve meskun mahallere yaklaşmıyor. Ancak teröristlerin bu alanları gizlenmek için kullandığı artık kesin bir şekilde anlaşılıyor.

NASIL SALDIRDILAR?
* Teröristler yine bir üs bölgesine ve onun hemen önünde bulunan ileri emniyet noktasına saldırdılar.

* Üssün hemen önünde bulunan ileri emniyet bölgesine bir grup terörist el bombaları ile saldırırken, bir grup da üs bölgesine ateş açtı ve çatışma çıktı.

* Üzülerek ifade edeyim, üs bölgesinin önünde bulunan ileri emniyet bölgesindeki Mehmetçik şehit düştü.

İSTİHBARAT VAR MIYDI?
* Bölgede hem sabit hem de mobil dinleme cihazları bulunuyor. Teröristlerin son dönemde telsiz kullanmayı bıraktığını belirten kaynaklar, "Farklı teknolojik yöntemleri devreye sokuyorlar" yorumunu yaptı.

* Yine son dönemde terör örgütüne sadece ABD'nin değil farklı merkezlerin de silah, mühimmat, istihbarat bilgisi verdiği yönünde bilgiler mevcut.

BU DÖNEMDE NEDEN YOĞUNLAŞTI?
* Son dönemde artan terör saldırılarının hem iç hem de dış gelişmelerle ilgisi bulunuyor.

* Bölgede Türkiye'nin etkin bir aktör olmasını istemeyen güçler, terör örgütü üzerinden Türkiye'yi hedef alıyor. Bir anlamda son dönemin kavramıyla Türkiye'ye yönelik "Yıpratma Savaşı" uygulanmaya çalışılıyor.

* Küresel güçlerin de bölgedeki hesap ve çıkarları, İsrail'in Gazze katliamı da göz önünde bulundurulursa; bölgede bu güçlerin her birinin kendi terör örgütünü ya da vekalet güçlerini kullandığını söylemek yanlış olmayacaktır.

* Türkiye'de seçimler yaklaşırken söz konusu saldırılarla iç kamuoyuna ilişkin de bazı amaçlar güttükleri de ifade ediliyor. Amaç kamouoyunda "Türkiye'nin o bölgede ne işi var?, Türkiye sınırlarına çekilsin" tartışmasını açtırmak olduğu değerlendirmesi yapılıyor.

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* Bu tartışmanın bölgedeki hesabı olan güçlerin ve teröristlerin çıkarına olacağını hatırlatarak; Türkiye'nin kaynağında terörü kurutma kararlılığının ve mücadelesinin süreceğini ifade edelim."

ABD TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA SİLAH EĞİTİMİ VERDİĞİ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞMIŞTI
Öte yandan sözde müttefik ABD 23 Aralık'ta PKK'nın askerlerimizi hedef almasından 3 gün sonra bir skandala imza atmıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı sosyal medya hesaplarından PKK'lı teröristlere eğitim verilirken fotoğraflar paylaşıldı.

Sözde "DEAŞ'la mücadele" bahanesi ile terörist PKK'yı besleyen ABD'nin söz konusu görüntülerde teröristlere silah kullanma eğitimi verdiği görüldü.

ÇOCUKLARI KULLANIYORLAR
Fotoğraflarda silah eğitimi verilen PKK'lıların çocuk yaşta oldukları dikkatlerden kaçmadı.

156 MİLYON DOLAR FON AYIRDILAR
Öte yandan ABD, PKK/YPG/SGD için 2024 savunma bütçesinden 156 milyar dolarlık fon ayırırken 2014'ten bu yana terör örgütüne "DEAŞ'la mücadele" kılıfıyla para ve silah akıtıyor.

TERÖRİSTLERİN KULLANDIĞI SİLAHLAR ABD YAPIMI
Yeni yılın ilk günlerinde Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit operasyonunda terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurulmuştu. Komandolar mağara ve sığınaklarda yaptığı aramalarda çok miktarda silah, mühimmat ve askeri teçhizat ele geçirmişti. Söz konusu silahların çoğunun ABD yapımı olduğu görüldü.

A Haber ekibi de kranlara taşımıştı.

Bixi, Kalaşnikof, M16, Gece görüşlü dürbün, dalgıç takımı.... Sadece silahlar değil, onlara ait mühimmat ve haberleşme araçları da ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında dalgıç takımından elektrik akım düzenleyiciye kadar her şey vardı. A Haber muhabiri Barış Türel ve kameraman Mehmet Ali Bağ, son dönemde tek seferde ele geçirilen ve Hakkari Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanlığı'nda sergilenen cephaneliği ekrana taşırken Gazeteci Güngör Yavuzarslan da canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.

A Haber Muhabiri Barış Türel şu açıklamaları yaptı:
"Kahraman komandolarımız girilmez denilen yerlere ve mağaralara tek tek girerek imha ediyor. Son olarak Pençe-Kilit bölgesinde yapılan operasyonda mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Bizler şu anda Çukurca 2. Hudut Komutanlığı'nda ele geçirilen silahlar, mühimmatlar ve yaşam malzemeleri burada gösteriliyor.

Kahraman komandolarımız bu malzemeleri tek tek ele geçirdi. 467 adet kullanılmamış AK-47 yani kalaşnikof mağaralarda bulundu. Teröristlerin kullandıkları silahlar bunlar. Bunlar Pence-Kilit bölgesinde Zap'ta girilen bir mağarada ele geçirildi. Teröristler bu silahlarla bizim kahraman Mehmetçiklerimize saldırıyordu. İşte onların inlerine girildi ve bu silahlar ele geçirildi.

Son dönemde tek seferde ele geçirilen en yüksek silah sayısı oldu. Askerlerimiz teröristleri tek tek imha ederken onların hem lojistik hem farklı türlerdeki unsurlarını tek tek ele geçirip yok ediyor. Silahlara ait dipçikler de mağarada ele geçirilen malzemeler arasında yer alıyor. Bu silahlar Çukurca 2. Hudut Komutanlığı'nda sergileniyor. Burada henüz açılmamış kullanılmamış silahlar ve mühimmatlar var.

TERMAL SİLAH DÜRBÜNÜ
Operasyonda kapsamında çok sayıda yaşam malzemesi de ele geçirildi. Çantadan çıkan malzemeler ise dikkat çekiyor. Go pro kamera, telsizler bunun yanında teröristlere ait örgütsel dokümanlar da ele geçirilen malzemeler arasında. Patlayıcının nasıl hazırlanıp döşeneceğine dair bir teknik kitapta oldukça dikkat çekici. Yine termal silah dürbünü dikkat çeken malzemeler arasında. İşte bunlar bir çantanın içerisinden çıktı.

İHA VE SİHA'DAN KAÇMAK İÇİN ŞEMSİYE
Patlayıcı yapımında kullanılmak üzere malzemelerde yapılan operasyonda ele geçirilen malzemeler arasında yer alıyor. İçerisi alüminyum tabaka ile kaplanmış ve İHA ile SİHA'dan kaçmak için kullanılıyor. Operasyonda ele geçirilen silahlar arasında bixi de yer alıyor. Sözde terörist liderlerinin kullandığı M-16'lar da mağara ele geçirilen silahlar arasında yer alıyor. Amerikan yapımı bu silahlar teröristlerin ininde ele geçirildi."

Gazeteci Güngör Yavusaslan ise şu değerlendirmeleri yaptı:

"M16 ABD ordusunda çok yaygın kullanılan bir silah. Son dönemlerde yeni versiyonunu özellikle Suriye'de teslim ettikleri silahlar içinde var. AK-47 geleneksel olarak PKK'da gördüğümüz silahlar içinde çok yaygın var. Bunlar Rus yapımı Kalaşnikof ismiyle biliniyor. Ancak M16 ve diğer silahlar özellikle Suriye'de yardım paketi adı altında verilen silahlar arasında. Bunu genellikle üst düzey militanlar kullanıyor.

TANKSAVAR SİLAHLAR DA VERİLMEYE BAŞLANDI
Bunlar Pençe bölgelerinde ele geçirildi. Bu silahlar Suriye'de kullanılıyor. Termal şemsiye de çok önemli. Isı tespitinin önüne geçmeye çalışıyorlar. Bunu son dönemde çok görüyoruz. TSK'nın İHA ve SİHA'larından kaçmak içim çalışıyorlar. Son dönemde Javelin de verilmeye başlandı. Bu da anti tank silahı olarak biliniyor ve son derece etkili bir silahtır. Füze atıyor ve tankları imha etmek için kullanılıyor. Sadece bu silahları vermekle kalmıyor bu silahların eğitimini de veriyor. ABD açık şekilde örgütü silahlandırıyor. Sadece ABD değil Batı menşeili birçok silah var. Gece görüş sistemleri daha önce PKK'nın elinde yoktu. Bunları yeni verdi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER ŞÖYLE:

- 1 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek,

- 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği,

- 4 adet AK-47 piyade tüfeği,

- 200 adet el bombası,

- 560 adet doçka makineli tüfek mühimmatı,

- 7500 adet 7.62 mm mühimmat,

- 1500 adet 5.56 mm mühimmat,

- EYP yapımında kullanılan devreler, kablolar ve ateşleme düzenekleri,

- 39 adet AK-47 şarjörü,

- 4 adet Dragunov şarjörü,

- 10 adet M16 piyade tüfeği şarjörü,

- 3 adet keskin nişancı dürbünü,

- 1 adet dürbün,

- 5 adet termal silah dürbünü,

- 2 adet sabit telefon,

- 1 adet kamera kayıt cihazı,

- 5 adet Yaesu telsiz,

- 1 adet Yaesu telsiz batarya,

- 1 adet sabit merkez Yaesu telsizi,

- 2 adet 15vat invertör (akım düzenleyici),

- 3 adet dalgıç seti,

- 6 adet oksijen tüpü,

- 1 adet hücum çantası,

- 5 adet şarjörlük,

- Muhtelif yaşam malzemeleri

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