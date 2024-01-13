Alçak saldırı kanlı taziye! PKK saldırdı terör örgütünü silahlandıran ABD sözde müttefik mesajı yayımladı: Sosyal medyadan tepki yağdı

NEDEN VE NASIL SALDIRDILAR?



Sözde müttefikimiz ABD'nin terör örgütü PKK'ya açık destek verdiği bilinirken bazı sorular da akılları kurcalıyor... Saldırlar neden yoğunlaştı? Bölgenin Türkiye için önemi ne? Nasıl saldırdılar?

Hürriyet Yazarı Hande Fırat saldırıya ilişkin Ankara'da yapılan değerlendirmeleri kaleme aldı. "Terör örgütüne sadece ABD'nin değil farklı merkezlerin de silah, mühimmat, istihbarat bilgisi verdiği yönünde bilgiler mevcut." diyen Fırat, "Küresel güçlerin de bölgedeki hesap ve çıkarları, İsrail'in Gazze katliamı da göz önünde bulundurulursa; bölgede bu güçlerin her birinin kendi terör örgütünü ya da vekalet güçlerini kullandığını söylemek yanlış olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Hande Fırat'ın yazısı şu şekilde:

"Türkiye terörle mücadelesini hem içeride, hem de kaynağında yani sınırlarının hemen ötesinde kararlılıkla yürütürken; dün akşam 9 askerimizin daha şehit oldukları haberi geldi. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada "12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada" ifadesini kullanarak 9 askerimizin şehit olduğunu açıkladı. Peki olay nasıl gerçekleşti, amaçları ne, yöntem mi değiştirdiler? Türk askerinin konuşlandığı söz konusu bölge neden önemli?