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Türkiye ile Azerbaycan arasında milletlerarası anlaşma!

Son dakika haberleri... Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Giriş Tarihi 12 Ocak 2024, 09:06 Güncelleme 12 Ocak 2024, 09:07
Türkiye ile Azerbaycan arasında milletlerarası anlaşma!

Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ankara'da 25 Aralık 2023'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hibe Anlaşması"nın yürürlüğe girmesi hakkında karar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yer aldı.

Kararda "Tek millet, iki devlet" anlayışı temelinde iki ülke arasındaki "mevcut kardeşlik ve dostluk" ilişkilerinin arttırılması ve pekiştirilmesi amacıyla tarafların anlaştığı vurgulanırken, anlaşma "Türkiye-Azerbaycan Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi ve Fidanlık Tesisi" projesine yönelik temel ilkeleri ve hibeleri düzenliyor.

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