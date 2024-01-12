Şişli’de park halindeki araçta yangın

Yangın, saat 02.00 sıralarında İzzetpaşa Mahallesi Hudut Sokak'ta çıktı. Edinilen bilgiye, göre boş arazide bulunan barakada başlayan yangın büyüyerek park halindeki hafif ticari araca sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri ise olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.