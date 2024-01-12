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Şişli'de park halindeki araçta yangın

Son dakika haberleri... Şişli'de barakada başlayan yangın park halindeki hafif ticari araca sıçradı. Patlamaların da yaşandığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Ocak 2024, 08:28 Güncelleme 12 Ocak 2024, 08:43
Şişli’de park halindeki araçta yangın

Yangın, saat 02.00 sıralarında İzzetpaşa Mahallesi Hudut Sokak'ta çıktı. Edinilen bilgiye, göre boş arazide bulunan barakada başlayan yangın büyüyerek park halindeki hafif ticari araca sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri ise olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.

Ekiplerin müdahalesi sırasında zaman zaman patlamalar da meydana gelirken, itfaiye tarafından söndürülen hafif ticari araç ve baraka kullanılamaz hale geldi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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