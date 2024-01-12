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Başkan Erdoğan'dan Ankara adayı mesajı: Pazar günü açıklıyoruz | İsrail mahkum olacak | ABD ve İngilitere'ye tepki

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın cuma namazını kıldığı Hz. Ali Camisi'nden çıkışında açıklamalarda bulundu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarını pazar günü açıklayacaklarını belirten Başkan Erdoğan, "Emin adımlarla bu seçimlerde Cumhur İttifakı karşı yakada olanlara beklemedikleri bir hüsranı yaşatacaklardır." dedi.

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Giriş Tarihi 12 Ocak 2024, 14:09 Güncelleme 12 Ocak 2024, 14:39
Başkan Erdoğan’dan Ankara adayı mesajı: Pazar günü açıklıyoruz | İsrail mahkum olacak | ABD ve İngilitere’ye tepki

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma namazını kıldığı Hz. Ali Camisi'nden çıkışında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bu pazar günü Ankara merkezli diğer illerin açıklamasını yapacağız. Pazara yetiştirmeye gayret ediyoruz. ATO'da toplantımızı yapıp bu açıklamayı yapacağız.

MHP İLE TEMAS
Arkadaşlar çalışmaları yürütüyor, değerlendirmeleri yapıyoruz. Dün Devlet Bey ile çalışmalarımızı yaptık. Manisa ve Mersin'de MHP çalışmalarını sürdürüyor. Onlar da güçlü bir şekilde çalışmaları arkadaşlarımızla yürütüyorlar. Diğer şehirlerde de çalışmaları yürütüyoruz. Emin adımlarla bu seçimlerde Cumhur İttifakı karşı yakada olanlara beklemedikleri bir hüsranı yaşatacaklardır.

ABD VE İNGİLTERE'YE TEPKİ
Orantılı bir eylem söz konusu değil. Orantısız güç kullanıldı. İsrail aynısını Filistin'de yapmakta. İngiltere ABD ile beraber bu süreç içerisinde adımını attı. Şu anda Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesi içindeler. Yemen, Husilerle bütün güçleriyle bölgede onlara karşı gereken cevabı vereceğini söylüyor.

NETANYAHU'NUN KAÇACAK DELİĞİ YOK
Bizim verdiğimiz bütün belgeler Lahey'de iş görüyor. Bu bölgeleri artırarak vermeye devam edeceğiz. Bizim teslim ettiğimiz belgeler, görseller İsrail orada mahkum olacaktır. Bunu bekliyoruz. Lahey'in adaletine inanıyoruz.

Netanyahu'nun kaçacak deliği yok.

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