Başkan Erdoğan’dan Ankara adayı mesajı: Pazar günü açıklıyoruz | İsrail mahkum olacak | ABD ve İngilitere’ye tepki

"Bu pazar günü Ankara merkezli diğer illerin açıklamasını yapacağız. Pazara yetiştirmeye gayret ediyoruz. ATO'da toplantımızı yapıp bu açıklamayı yapacağız.

MHP İLE TEMAS

Arkadaşlar çalışmaları yürütüyor, değerlendirmeleri yapıyoruz. Dün Devlet Bey ile çalışmalarımızı yaptık. Manisa ve Mersin'de MHP çalışmalarını sürdürüyor. Onlar da güçlü bir şekilde çalışmaları arkadaşlarımızla yürütüyorlar. Diğer şehirlerde de çalışmaları yürütüyoruz. Emin adımlarla bu seçimlerde Cumhur İttifakı karşı yakada olanlara beklemedikleri bir hüsranı yaşatacaklardır.

ABD VE İNGİLTERE'YE TEPKİ

Orantılı bir eylem söz konusu değil. Orantısız güç kullanıldı. İsrail aynısını Filistin'de yapmakta. İngiltere ABD ile beraber bu süreç içerisinde adımını attı. Şu anda Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesi içindeler. Yemen, Husilerle bütün güçleriyle bölgede onlara karşı gereken cevabı vereceğini söylüyor.