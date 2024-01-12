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Başkan Erdoğan Kısıklı'da ellerinde bayraklarla kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, evinden çıktığı sırada yol üstünde kendisini bayraklarla bekleyen vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan daha sonrasında cuma namazını kılmak üzere Hz. Ali Camii'ne geçti.

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Giriş Tarihi 12 Ocak 2024, 15:06 Güncelleme 12 Ocak 2024, 15:11
Başkan Erdoğan Kısıklı’da ellerinde bayraklarla kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hazreti Ali Camisi'nde kıldı. Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılan Erdoğan, evinin önündeki caddede bekleyen bir grup vatandaş ile sohbet etti.

Daha sonra Hazreti Ali Camisi'ne geçen Erdoğan, cuma namazını burada kıldı.

Başkan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı adayı Murat Kurum, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İBB Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da eşlik etti.


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