Son dakika: CHP’nin Bursa Büyükşehir Belediyesi adayı Musta Bozbey TOGG fabrikasını hedef aldı!

CES 2022'de dünya çapında ses getiren Konsept Akıllı Cihaz ile dünya marka lansmanını yapan, CES 2023'te ise akıllı bir cihazdan fazlasını temsil eden Beyond X deneyimini ziyaretçilerle buluşturan Togg, CES 2024'te ikinci akıllı cihazı T10F'yi dünya sahnesine çıkardı.

YENİ MODEL BEĞENİ TOPLADI Togg 'un dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2024'te tanıttığı ve fastback olarak kullanıcıların beğenisine sunduğu yeni modeli T10F, ziyaretçilerin dikkatini çekti.

Thön, "Türkiye'den yeni bir markanın gelmesi çok ilgi çekici. Berlin'de doğdum ve çok sayıda Türk arkadaşım var. Türk halkının bu markayla ne kadar gurur duyduğunu görmek hoşuma gidiyor. Aracı gerçekten beğendim, elektrikli ve iyi bir menzile sahip. İyi bir batarya boyutu var ve iyi görünüyor." dedi.

Javaheri, "Tasarımı muhteşem, çok güzel ve genel olarak çok etkilendim. Farlarını gerçekten sevdim. Gündüz farlarının aracın aerodinamiğini sarma şekli gerçekten muhteşem." diye konuştu.

Togg 'un T10F modelinden çok etkilendiğini vurgulayan Javaheri, menzil rakamlarının çok iyi olduğunu, çoğu kişinin buna çok ilgi duyacağını belirtti.

"T10F MODELİNDEN ÇOK ETKİLENDİM" Youtube kanalında elektrikli araçlara ilişkin içerikler üreten ABD'li Kimberly Javaheri de dünyanın her yerinden teknolojileri ve araçları takip ettiğini dile getirdi.

"AZERBAYCAN'DA DA SATIŞA ÇIKMASINI ÇOK İSTERİZ"

Azerbaycan merkezli medya şirketi Technote'nin içerik üreticisi ve teknoloji influencerı Farid Pardashunas, Togg'u ilk çıktığından beri takip ettiğini söyledi.

Togg'un özellikle Azerbaycan'da çok sayıda takipçisi olduğuna dikkati çeken Pardashunas, "Azerbaycan'da da satışa çıkmasını çok isteriz. Burada lansmanda Avrupa pazarına gireceği ve Almanya'dan başlanacağı söylendi. Azerbaycan'da bu araçlara büyük bir ilgi var. Bildiğiniz gibi başkanımız bu araçtan aldı. Azerbaycan'da bu araçları yollarda görmeyi çok isteriz." ifadesini kullandı.

Pardashunas, Togg'un yeni modelinin sedan olmasını beklerken sedana yakın bir model olan fastback olarak sunulduğunu, menzil açısından ilgi çekici olduğunu dile getirdi.