Tüpraş duyurdu | 140 bin ton ham petrol taşıyan gemi ile iletişim kesildi! Gemide Türk mürettebat var mı? Son durum ne?

19 KİŞİLİK MÜRETTEBAT

A Haber ekranlarında olayla ilgili son detaylar şu şekilde aktarıldı. "İddialara göre gemi asker kıyafetli ve maskeli kişiler tarafından baskına uğradı. Bu kişilerin ise İran'lı askerler olduğu öne sürülüyor. Şirket o andan itibaren rotayı İran'a çevirdi ve irtibat kesildi. Gemide Türk mürettebat yok. 1 Yunan 18 Filipin'li olmak üzere 19 kişilik mürettebat bulunuyor."

Tüpraş'tan yapılan açıklamada ise, "Yunan armatör firması Empire Navigation'a ait Marshall Adaları bayraklı St. Nikolas isimli gemi ile olan iletişim Umman açıklarında 11 Ocak 2024 saat 06:30 dolaylarında kesilmiştir. Söz konusu gemi, Irak devlet petrol şirketi SOMO'dan satın aldığımız ve Basra Limanı'ndan rafinerimize ulaştırılmak üzere yola çıkan yaklaşık 140 bin ton ham petrol taşımaktadır.