FETÖ’cü hainlerin ihanet yemini deşifre oldu!





Mert isimli kişi bu içeriklerin tamamına sadık kalacağıma ilişkin olarak beni Signal uygulaması üzerinden aradın ve Metnin tamamını sesli olarak telefonda okumamı istedi. Bende tamamını okudum ve yemin ettim" dedi.



İŞTE O YEMİN METNİ

Sabah'ta yer alan habere göre; örgütün firar yapılanması olan sözde hicret yapılanmasında görevli "Mert" isimli kişiden İsa Ö.C'nın cep telefonuna gönderilen mesajda şu ifadeler yer aldı: