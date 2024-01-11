Japonya’da bilanço ağırlaşıyor! Depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 213’e çıktı

Merkezi hükümet, deprem bölgesinde mahsur kalanlara yönelik çevre eyaletler Fukui, Toyama ve Niigata 'da toplamda 10 bin kişilik konaklama noktası hazırlayacağını duyurdu.



Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, 1-5 Ocak döneminde İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ile 7 arasında değişen çok sayıda deprem meydana gelmişti.