İstanbul’da KAFES-30 operasyonu: 6 ülke tarafından kırmızı bültenle aranan 10 şüpheli yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen "Kafes-30" operasyonuyla 6 ülke tarafından haklarında Interpol tarafından kırmızı bülten ile arama kaydı bulunan 10 kişinin yakalandığını bildirdi.

6️⃣ ülke tarafından haklarında INTERPOL 🟥 Kırmızı Bülten ile arama kaydı bulunan 1️⃣0️⃣ şahıs "KAFES-30" Operasyonuyla İstanbul'da yakalandı.



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran… pic.twitter.com/0tQ6gTwRP6 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 11, 2024



Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın halkın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütleri ve zehir tacirlerine nefes aldırmayacaklarını belirtti.