16 ilde DEAŞ operasyonu: 70 şüpheli yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak "KAHRAMANLAR-40" operasyonu gerçekleştirildiğini bildirdi. Yerlikaya, operasyonda 70 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı.
1️⃣6️⃣ İlde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "KAHRAMANLAR-40" Operasyonlarında 7️⃣0️⃣ şüpheli şahıs yakalandı❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 11, 2024
Ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası, güvenlik güçlerimizin üstün… pic.twitter.com/91yMgFgWTs
1️⃣6️⃣ İlde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "KAHRAMANLAR-40" Operasyonlarında 7️⃣0️⃣ şüpheli şahıs yakalandı❗
Ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası, güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz ❗️
❌Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı Koordinesinde; 9 Ocak günü başlayan ve bugün tamamlanan "KAHRAMANLAR-40" Operasyonları kapsamında;
📌Adana'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 7⃣ şüpheli şahıs yakalandı.
📌Ankara'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1⃣8⃣ şüpheli şahıs yakalandı.
📌Bursa'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6⃣ şüpheli şahıs yakalandı.
📌Çorum'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3⃣ şüpheli şahıs yakalandı.
📌Denizli'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1⃣ şüpheli şahıs yakalandı.
📌Hatay'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5⃣ şüpheli şahıs yakalandı.
📌İstanbul'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1⃣0⃣ şüpheli şahıs yakalandı.
📌Kayseri'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1⃣ şüpheli şahıs yakalandı.
📌Kırıkkale'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1⃣ şüpheli şahıs yakalandı.
📌Kırşehir'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1⃣ şüpheli şahıs yakalandı.
📌Ordu'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2⃣ şüpheli şahıs yakalandı.
📌Sakarya'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4⃣ şüpheli şahıs yakalandı.
📌Uşak'ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1⃣ şüpheli şahıs yakalandı.
📌Şanlıurfa'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1⃣ şüpheli şahıs yakalandı.
📌Yalova'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1⃣ şüpheli şahıs yakalandı.
📌Erzincan'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5⃣ şüpheli şahıs yakalandı.
Operasyonlarda yapılan aramalarda;
📌Çok miktarda para,
📌Çok sayıda Hawala dekontu, Hawala kayıtlarının tutulduğu defterler ve dijital materyaller ele geçirildi.
Operasyonları koordine eden Başsavcılıklarımızı, Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin 🇹🇷
Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek❗️
#TürkiyeninHuzuru🇹🇷