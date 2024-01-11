16 ilde DEAŞ operasyonu: 70 şüpheli yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak "KAHRAMANLAR-40" operasyonu gerçekleştirildiğini bildirdi. Yerlikaya, operasyonda 70 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı.

1️⃣6️⃣ İlde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "KAHRAMANLAR-40" Operasyonlarında 7️⃣0️⃣ şüpheli şahıs yakalandı❗



Ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası, güvenlik güçlerimizin üstün… pic.twitter.com/91yMgFgWTs — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 11, 2024

1️⃣6️⃣ İlde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "KAHRAMANLAR-40" Operasyonlarında 7️⃣0️⃣ şüpheli şahıs yakalandı❗



Ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası, güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz ❗️



❌Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı Koordinesinde; 9 Ocak günü başlayan ve bugün tamamlanan "KAHRAMANLAR-40" Operasyonları kapsamında;



📌Adana'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 7⃣ şüpheli şahıs yakalandı.

📌Ankara'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1⃣8⃣ şüpheli şahıs yakalandı.

📌Bursa'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6⃣ şüpheli şahıs yakalandı.

📌Çorum'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3⃣ şüpheli şahıs yakalandı.

📌Denizli'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1⃣ şüpheli şahıs yakalandı.

📌Hatay'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5⃣ şüpheli şahıs yakalandı.

📌İstanbul'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1⃣0⃣ şüpheli şahıs yakalandı.

📌Kayseri'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1⃣ şüpheli şahıs yakalandı.

📌Kırıkkale'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1⃣ şüpheli şahıs yakalandı.

📌Kırşehir'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1⃣ şüpheli şahıs yakalandı.

📌Ordu'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2⃣ şüpheli şahıs yakalandı.

📌Sakarya'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4⃣ şüpheli şahıs yakalandı.

📌Uşak'ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1⃣ şüpheli şahıs yakalandı.

📌Şanlıurfa'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1⃣ şüpheli şahıs yakalandı.

📌Yalova'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1⃣ şüpheli şahıs yakalandı.

📌Erzincan'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5⃣ şüpheli şahıs yakalandı.



Operasyonlarda yapılan aramalarda;

📌Çok miktarda para,

📌Çok sayıda Hawala dekontu, Hawala kayıtlarının tutulduğu defterler ve dijital materyaller ele geçirildi.



Operasyonları koordine eden Başsavcılıklarımızı, Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin 🇹🇷



Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek❗️



#TürkiyeninHuzuru🇹🇷