Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan risk grubundakilere grip uyarısı!

Rahatsızlıklarının çoğunun virüs kaynaklı olduğunu, istirahat ve semptomatik tedaviyle iyileşildiğini belirten Koca, "Fakat bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda, yaş gibi sebeplerle risk grubunda olan kişilerde söz konusu gribal semptomları taşıyan enfeksiyonlar ciddiye alınmalıdır." bilgisini verdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üst solunum yolu enfeksiyonlarının, grip , nezle gibi şikayetlerin arttığı bir dönemde olunduğunu ifade etti.

Bakan Koca'nın paylaşımında, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Aziz Ahmet Surel'in açıklamaları da yer aldı.

Surel, hastanede mevsimsel olarak her yıl olduğu gibi üst solunum yolu hastalıkları kaynaklı yoğunluk bulunduğunu, ancak beklenen bir yoğunluk olması dolayısıyla hastane kapasitesinin bunu eritebildiğini kaydetti.