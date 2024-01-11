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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan risk grubundakilere grip uyarısı!

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üst solunum yolu enfeksiyonlarının arttığı bir dönemde olunduğunu belirterek, "Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda, yaş gibi sebeplerle risk grubunda olan kişilerde gribal semptomları taşıyan enfeksiyonlar ciddiye alınmalıdır." ifadesini kullandı.

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Giriş Tarihi 11 Ocak 2024, 14:35 Güncelleme 11 Ocak 2024, 14:35
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan risk grubundakilere grip uyarısı!

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üst solunum yolu enfeksiyonlarının, grip, nezle gibi şikayetlerin arttığı bir dönemde olunduğunu ifade etti.

Rahatsızlıklarının çoğunun virüs kaynaklı olduğunu, istirahat ve semptomatik tedaviyle iyileşildiğini belirten Koca, "Fakat bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda, yaş gibi sebeplerle risk grubunda olan kişilerde söz konusu gribal semptomları taşıyan enfeksiyonlar ciddiye alınmalıdır." bilgisini verdi.

Bakan Koca'nın paylaşımında, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Aziz Ahmet Surel'in açıklamaları da yer aldı.

Surel, hastanede mevsimsel olarak her yıl olduğu gibi üst solunum yolu hastalıkları kaynaklı yoğunluk bulunduğunu, ancak beklenen bir yoğunluk olması dolayısıyla hastane kapasitesinin bunu eritebildiğini kaydetti.

Acil servislerine başvuran hasta sayısında yıllık ortalamaya bakıldığında artış olmadığını belirten Surel, oransal bakıldığında hasta dağılımında üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle gelen hasta sayısında ise artış gözlemlendiğini ifade etti.

Surel, bu hastalarının çoğunun semptomatik tedavi ve istirahatle iyileştiğini, ancak belli bir yaşın üzerinde olan ya da bağışıklık sistemi baskılanmış bazı kişilerde bu enfeksiyonların ciddiye alınması gerektiğini aktardı.

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