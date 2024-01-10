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CHP'de bu sefer de Yılmaz Büyükerşen krizi patlak verdi! Ekrem İmamoğlu operasyonu başlattı!

CHP'de kurultay sonrası kaos bitmedi. 'Büyükşehirleri kaybedeceğiz' endişesiyle adım adım yerel seçime giden CHP, iç krizlerle mücadele etmeye devam ediyor. İstanbul ve Ankara arasında çift başlı bir yönetime teslim olan CHP'de, bu kez "İzmir ve Eskişehir krizi" patlak verdi. İki büyükşehirde belirlenecek olan belediye başkan adayları konusunda görüşmeler içinden çıkılmaz bir hal aldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, iki ilde de kendi adaylarını genel merkeze kabul ettirmek için yoğun mesaiye devam ettiği öğrenildi.

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Giriş Tarihi 10 Ocak 2024, 09:52 Güncelleme 10 Ocak 2024, 10:18
CHP’de bu sefer de Yılmaz Büyükerşen krizi patlak verdi! Ekrem İmamoğlu operasyonu başlattı!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde olaylı kurultay sonrası sular durulmuyor.

13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu hegemonyası sona ererken yeni genel başkan Özgür Özel 'emanetçi' konumuna düştü. Koltuk Ekrem İmamoğlu vesayeti altında.



İmamoğlu partiyi istediği gibi dizayn etti, kendine en yakın isimleri kritik noktalara getirdi. Eli kolu bağlı kalan Özgür Özel ise Ekrem İmamoğlu'nun eş genel başkan gibi davranmasından ise oldukça rahatsız.



'BÜYÜKŞEHİRLERİ KAYBEDECEĞİZ' KORKUSU
Bu tartışmaların gölgesinde CHP, 'büyükşehirleri kaybedeceğiz' endişesiyle adım adım yerel seçime gidiyor. Özgür Özel ve koltuğa vesayet kuran Ekrem İmamoğlu PKK'nın siyasi uzantısı DEM ile ittifak için kollarını sıvadı.

İZMİR VE ESKİŞEHİR'E GÖZÜNÜ DİKTİ
Belediye başkanlarının belirlenmesi süreci ise tam bir bıçak sırtı. Ekrem İmamoğlu kendi güdümündeki isimleri aday yapmak istiyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile sert tartışmalar yaşadığı iddia edilen İmamoğlu, Eskişehir ve İzmir'i de 'kendi denetiminde' görmek istiyor.


ÖZEL BASKILARA BOYUN EĞDİ
İmamoğlu'nun, kurultay sürecinde kendi yanında saf tutan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı yapmak için harekete geçtiği uzun süredir biliniyor.


O dönem Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren Yılmaz Büyükerşen'i koltuğundan indirmek isteyen İmamoğlu, Özgür Özel'i de son dönemdeki yoğun baskısıyla zora soktu.


Önceki gün Büyükerşen'i Eskişehir'de ziyaret eden Özel'in kalp kırmadan Kazım Kurt'un adaylığını netleştirmeye çalıştığı, Büyükerşen'in ise ısrarından bir türlü geri adım atmadığı iddia edildi.

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Özel'in, Büyükerşen'in arzusuna rağmen Kazım Kurt'u aday göstermesi halinde Eskişehir'de CHP'ye yönelik yeni bir tepkinin oluşması ve büyük oy kaybının yaşanmasından çekindiği öne sürüldü.

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İZMİR'DE ÇIKMAZ
CHP'li belediyeler yönetiminde yıllardır bakımsızlığa terk edilen İzmir'de de mevcut belediye başkanı Tunç Soyer koltuğu bırakmak istemiyor.

Bu konuda parti içi lobi faaliyetlerini hızlandıran Soyer'e rağmen hem İmamoğlu kanadı hem de Özgür Özel'in, kendisine bir kez daha İzmir'i emanet etmeyi düşünmediği iddia ediliyor.


İzmir konusunda Özgür Özel'in Selin Sayek Böke ya da Olgun Atilla isimleri üzerine yoğunlaştığı bildirilirken, İmamoğlu ise İBB'den mesai arkadaşı Buğra Gökçe'yi koltuğa oturtmak için uzun süredir çalışma yürütüyor.

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Parti içi krize dönüşen İzmir ve Eskişehir adayları konusunda kararın ay sonuna kadar netleşmesine ihtimal verilmiyor.

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